Su WhatsApp possono spiarvi in ogni momento usando quest'app

Esistono diversi modi per integrare WhatsApp, magari utilizzando delle funzionalità alternative. Queste, che possono essere scaricate anche al di fuori dei principali market di riferimento dei sistemi operativi, stanno spopolando nell’ultimo periodo. Tra le più importanti non può che esserci anche il nome di Whats Tracker.

Con questa applicazione gli utenti possono monitorare gli accessi di altre persone. Il tutto avviene senza violare la loro privacy. Bisogna poi ricordare che l’app può essere scaricata solo ed esclusivamente nel formato apk. Da qui si evince che si tratta di una soluzione possibile solo per gli utenti Android.

Come funziona Whats Tracker per WhatsApp

L’idea dietro Whats Tracker è piuttosto semplice: una volta installata, ti permette di selezionare i numeri di telefono che vuoi seguire. Da quel momento, registra i momenti in cui quelle persone entrano o escono da WhatsApp. A fine giornata, l’app genera un report completo, mostrandoti tutti gli orari in cui sono stati online.

Non si tratta di un’app pericolosa o invasiva come quelle che un tempo permettevano di leggere i messaggi privati di altre persone. Whats Tracker si limita a monitorare dati visibili a chiunque, rispettando i limiti della privacy. Questa soluzione è legale, ma è importante usarla con attenzione e responsabilità.

L’app, come detto, non si trova sul Play Store, quindi devi scaricare il file APK da fonti affidabili. Ricorda di attivare l’opzione per installare app da fonti sconosciute nel menu delle impostazioni del tuo telefono, ma fai attenzione a evitare siti poco sicuri che potrebbero proporti file dannosi.

Whats Tracker è un’app pratica per chi vuole controllare i movimenti online su WhatsApp, ma va usata con buon senso. È bene non dimenticare che il rispetto per gli altri è sempre fondamentale, anche nel digitale. Fu proprio per questo motivo che diversi anni fa tantissime applicazioni furono eliminate in maniera irreversibile dai vari store.