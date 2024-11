Truffa phishing: occhio al nuovo messaggio in mail

Anche oggi gli utenti si ritroveranno a fronteggiare un problema all’interno delle loro chat o della loro e-mail. Ogni volta che arriva qualcosa, l’attenzione è massima perché potrebbe riguardare certamente una comunicazione importante ma in questo caso si tratta di una truffa. In poche parole viene fatto credere alle persone di poter beneficiare di una donazione addirittura di 1 milione di dollari.

Tutto ciò viene fatto per sfruttare soprattutto l’ingenuità di coloro che non hanno mai avuto a che fare con situazioni del genere e che sono poco smaliziati sul web. Nel prossimo paragrafo abbiamo deciso di fare il punto della situazione incollando anche il messaggio truffa che sta girando in queste ore.

Truffa: il messaggio fa saltare di gioia gli utenti ma poi li frega senza preavviso

Ci sono persone che con il web non hanno tanta dimestichezza ed è per questo che inganni di questo genere possono andare a segno. Stanno a quanto riportato, il messaggio è scritto in maniera corretta e talvolta anche con un indirizzo e-mail che sembrerebbe legittimo.

È proprio in questo modo che si finisce per cadere nella truffa, la quale potrebbe accedere anche ai dati delle carte di credito. Proprio per evitare che tutto questo possa coinvolgere i nostri lettori, abbiamo deciso di incollare in basso il messaggio che sta circolando in queste ore. In realtà non ci sono problemi nel caso in cui doveste leggerlo ma ricordate di non cliccare su nessuno dei link presenti nel testo. Molti utenti si sono salvati perché il messaggio è arrivato nella cartella spam sollevando qualche perplessità. Ecco la mail segnalata:

“Hello, We have a donation of $1M USD for you with proof of funds, I have tried to reach out to you before. when you receive this email kindly respond to it for more info and claim. Regards”.