Google Calendar per Android si arricchisce di nuove funzionalità. Ciò grazie al lancio di un nuovo aggiornamento che rafforza l’integrazione con GoogleTasks. Questo miglioramento infatti mira a semplificare ulteriormente la vita degli utenti. In quanto consente loro di gestire non solo appuntamenti, ma anche attività e liste direttamente dalla suddetta piattaforma.

Google Calendar: un’interfaccia più pratica e una gestione migliore

Prima di questo aggiornamento, Calendar per Android consentiva un utilizzo limitato di Tasks. Infatti era concessa esclusivamente la creazione e la visualizzazione di attività con una scadenza specifica. Ora, invece le persone potranno accedere a tutte le loro liste e attività attraverso una nuova interfaccia a schermo intero. Questa evoluzione riprende quanto introdotto lo scorso anno nelle versioni desktop di Calendar e sul sito tasks.google.com. Periodo durante il quale si intendeva creare un sistema più coerente e integrato tra dispositivi mobili e browser.

La novità principale è rappresentata dall’introduzione di un’icona dedicata ai task, situata nella barra superiore dell’app accanto ai comandi principali. Ovvero tra il pulsante per tornare alla data odierna o il selettore del profilo. Premendo l’icona, si accede a una schermata che ricorda l’app standalone di Google Tasks. Ma con la comodità di essere integrata direttamente nel calendario. Questa funzione consente così di visualizzare, creare, modificare o eliminare attività senza dover uscire dall’applicazione.

Tale integrazione arriva dopo il redesign di Google Tasks, avvenuto ad agosto 2024, che aveva già semplificato la gestione delle attività. Il restyling effettuato aveva già portato all’eliminazione della barra inferiore e reso l’interfaccia più pulita e intuitiva che mai. L’aggiornamento odierno quindi, come detto, si propone di rendere l’esperienza d’uso ancora più fluida per chi utilizza Calendar anche quando è in movimento. Tutto ciò per garantire un accesso rapido e centralizzato alle attività e agli appuntamenti. Insomma, Calendar e Tasks, lavorando insieme, offrono una soluzione pratica per affrontare le sfide organizzative quotidiane, adattandosi alle esigenze di utenti sempre più dinamici e connessi.