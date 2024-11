I costi dell’assicurazione RC Auto continuano a crescere, confermando una tendenza iniziata già nel 2022. Secondo i dati IVASS, dopo un minimo storico raggiunto intorno ai 350€ i premi medi hanno registrato un costante aumento. A settembre 2024, il prezzo medio è arrivato a 414€, segnando un incremento del 17,3% rispetto a gennaio 2022. Questa situazione ha avuto un impatto davvero importante sul mercato. Per fare un esempio ha portato alla crescita degli assicuratori online.

Assicuratori auto online: prezzi competitivi e crescita costante

Alcuni dati raccolti, infatti, evidenziano come il mercato totale sia cresciuto del 3,2% tra il primo semestre 2022 e lo stesso periodo del 2024. Ma, il canale diretto, rappresentato dalle piattaforme online, ha mostrato performance decisamente superiori, con una crescita del 10,1%. Questo settore ha infatti raggiunto quasi 9 milioni di contratti attivi, spostando gli equilibri del mercato a scapito dei canali tradizionali e bancari/finanziari,. I quali hanno registrato aumenti più modesti, rispettivamente dell’1,6% e del 2,8%.

Il successo del canale diretto è strettamente legato all’offerta di prezzi più competitivi rispetto a quelli di altri operatori. Nel primo semestre del 2024, il premio medio RC Auto per le assicurazioni online si è attestato a 323€, considerando gli oneri fiscali e parafiscali. Questo valore risulta nettamente inferiore rispetto a quello del canale tradizionale (431,1€) e bancario/finanziario (399,7€).

Insomma, la convenienza economica, unita alla semplicità di gestione delle polizze tramite piattaforme digitali, sta convincendo sempre più automobilisti a scegliere soluzioni assicurative online. Con la continua crescita dei prezzi, il risparmio offerto dai canali diretti sembra destinato a consolidare ulteriormente la loro posizione sul mercato. Ad ogni modo, l’andamento generale dei premi lascia intravedere nuove sfide per l’intero settore, che dovrà adattarsi a un contesto economico in costante evoluzione. Occorrerà ancora del tempo per fare una valutazione sicura, ma appare ormai evidente che se si intendono mantenere i tradizionali equilibri in questo settore è necessario mettere in atto iniziative più vantaggiose per gli utenti.