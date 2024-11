TIM Power: 300 GB al mese in 5G e altre due offerte disponibili

TIM ha lanciato tre nuove offerte della serie Power, pensate per chi arriva da Iliad o operatori virtuali e cerca tariffe ricche di giga e senza sorprese. Vediamo i dettagli di Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy.

Power Special: il massimo dei giga in 5G

L’offerta Power Special è dedicata a chi ha bisogno di un piano generoso: 300 GB in 5G, minuti illimitati verso tuttie 200 SMS, tutto a soli 9,99 € al mese. È perfetta per chi utilizza lo smartphone per streaming, social e lavoro online.

Power Iron: risparmio senza rinunce

Con Power Iron, TIM offre una soluzione più economica: 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 6,99 € al mese. Una scelta ottimale per chi desidera navigare molto, ma non ha bisogno del 5G.

Power Supreme Easy: equilibrio tra giga e prezzo

Se invece cerchi un compromesso tra giga e risparmio, c’è Power Supreme Easy: con 200 GB in 4G, minuti illimitatie 200 SMS, il costo è di 7,99 € al mese.

Un vantaggio comune a tutte e tre le offerte è che il primo mese è completamente gratuito. Inoltre, non ci sono costi di attivazione nascosti: l’utente paga solo dal secondo mese in poi, senza sorprese.

Queste offerte sono riservate ai nuovi clienti che passano a TIM da Iliad o operatori virtuali. L’attivazione può avvenire online o in negozio, rendendo il passaggio semplice e rapido.

Con tariffe così competitive, la serie TIM Power rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un piano flessibile e con tanti gigabyte. Se vuoi saperne di più o attivare una delle offerte, puoi visitare il sito ufficiale TIM o rivolgerti a un punto vendita. Approfitta subito di queste promozioni esclusive e porta a casa i contenuti che certamente tutti desidererebbero. Ovviamente tutto potrebbe cambiare a partire già dalla prossima settimana con l’entrata del mese di dicembre.