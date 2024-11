Il costruttore EMC sorprende gli utenti del settore automotive con il debutto sul mercato italiano della suo EMC SETTE. Un SUV benzina che arriva sul mercato mostrandosi come un mezzo in grado di offrire buone prestazioni in diverse situazioni. Non a caso, trattandosi di un modello di segmento C offre un adeguato comfort a bordo per tutti i passeggeri e una sicurezza ottimale.

Proposto in un unico allestimento full optional e con possibilità di scegliere una delle quattro colorazioni disponibili ad un prezzo di 24.800 euro. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i dettagli e le caratteristiche tecniche di questo nuovo modello che arriva sul mercato automobilistico italiano.

EMC SETTE: debutto sul mercato automobilistico italiano

Le proposte che i costruttori automobilistici fanno sono, come ben sappiamo, tutte piuttosto interessanti. Un esempio è proprio il nuovo SUV benzina proposto da Eurasia Motor Company pensato sia per soddisfare le esigenze degli utenti che sono alla ricerca di un nuovo mezzo per gli spostamenti giornalieri, sia per le lunghe distanze.

L’EMC SETTE viene proposto con un motore a benzina 1.5T GDI turbo da 174 CV e 290 Nm di coppia abbinato ad un cambio automatico a 7 rapporti. Il SUV è in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 in 9,2 secondi. Per quanto riguarda la velocità massima, è in grado di raggiungere i 190 km/h. Tre, inoltre, le modalità di guida messe a disposizione. La eco, la comfort e la sport.

Comfort assicurato a bordo del veicolo grazie a spazi abbastanza ampi e sedili rivestimenti in ecopelle. La presenza del tetto panoramico dona, inoltre, l’impressione di avere a disposizione ulteriore spazio. Non mancano a bordo tecnologie come due schermi per strumentazione e sistema di infotainment. Non dimentichiamo che per questo modello, il costruttore ha deciso di ridurre al minimo la presenza di comandi fisici.

Come anticipato in apertura, il costo del veicolo è di 24.800 euro e per la disponibilità si dovrà attendere febbraio 2024.