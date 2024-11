A partire da dicembre 2024, TIM rivoluziona nuovamente il mercato delle connessioni fisse con l’introduzione di TIM-WiFi Casa FWA. Ovvero un’offerta basata sulla tecnologia Fixed Wireless Access (FWA) in 5G. Con velocità che raggiungono i 300Mbps in download e 50Mbps in upload, il servizio si avvale di un’antenna esterna fornita in comodato d’uso gratuito. Essa sarà collegata al modem interno tramite cavo LAN, ed integra una SIM dedicata per garantire prestazioni ottimali. Invece, per le aree non coperte dal 5G, saranno disponibili varianti FWA 4G, sia Indoor che Outdoor, con velocità fino a 100Mbps.

TIM: offerte prorogate e vantaggi per giovani e senior

Tale offerta, proposta a un costo mensile di 29,90€ con domiciliazione bancaria, include chiamate illimitate e navigazione senza limiti. L’attivazione sarà gratuita in promozione, mentre il modem TIM-HUB+ sarà incluso nel pacchetto con un costo di 5€ al mese già compreso nel prezzo finale. WiFi-CasaFWA sostituirà così le attuali soluzioni FWA, come WiFi-PowerFWA, offrendo tariffe competitive e vantaggi aggiuntivi per chi abbina servizi mobili o TIMVISION. Resteranno però sempre disponibili alternative per connessioni fisse tradizionali, come Premium Base e PremiumFlexy.

Le promozioni TIM attualmente in corso saranno estese fino a gennaio 2025 e arricchite con nuovi benefici per specifiche categorie. Restano infatti confermati gli sconti convergenti tra linea mobile e fissa (5€ al mese sull’offerta mobile e 2€ sui dispositivi a rate con TIMFin). Oltre agli incentivi per giovani (18-30 anni) e senior (over 65), che prevedono una riduzione di 3€ mensili sul canone.

Tra le nuove opportunità vi è anche l’abbinamento di una Smart TV TCL alle offerte fisse con opzioni di finanziamento agevolate tramite TIMFin. In più, programmi come TIM-Unica Power offriranno giga illimitati per la linea mobile a costi ridotti. Mentre l’iniziativa “Porta un Amico” permetterà di guadagnare fino a 60€ di bonus in fattura invitando amici a passare all’operatore. Per tutte le altre informazioni potete consultare il sito web ufficiale dell’operatore.