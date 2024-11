Una nuova batosta sta per abbattersi sui alcuni clienti di rete mobile di WindTre. In questi ultimi giorni, infatti, il noto operatore telefonico italiano ha comunicato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni che riguarderanno, per l’appunto, il costo di alcune offerte di rete mobile. Questi aumenti dovrebbero essere introdotti a partire dal mese di gennaio 2025. Come già successo in passato, l’operatore ha pensato a diverse soluzioni per tutti coloro che non saranno contenti di questi aumenti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre mobile, a partire da gennaio 2025 arriveranno nuovi aumenti e rimodulazioni

A partire dal 10 gennaio 2025 alcuni clienti dell’operatore telefonico WindTre vedranno aumentare il costo della propria offerta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco comunicato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni sul costo del rinnovo mensile di alcune sue offerte di rete mobile. È presente una apposita informativa sul sito ufficiale dell’operatore e, gli utenti che saranno coinvolti dagli aumenti, riceveranno molto presto una apposita comunicazione tramite una campagna SMS.

Non tutti gli utenti saranno costretti ad accettare questi aumenti, ma comunque l’operatore ha pensato a diverse soluzioni. In particolare, gli utenti potranno accettare le rimodulazioni, ma riceveranno già prima dell’arrivo di queste ultime un aumento dei giga solitamente previsto dalla propria offerta, che può variare da 30 GB a giga illimitati. In alternativa, gli utenti potranno scegliere di attivare un’altra offerta allo stesso costo ma con un bundle comprendente giga o sms extra.

Agli utenti rimane comunque la possibilità di non accettare queste rimodulazioni e di esercitare quindi il proprio diritto di recesso. In questo caso, gli utenti potranno esercitare questo diritto senza costi di penale se effettueranno apposita comunicazione entro 60 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte dell’operatore. Per farlo, come sempre, gli utenti avranno vari modi. Potranno scrivere una email all’indirizzo pec servizioclienti159@pec.windtre.it, potranno chiamare il servizio clienti al numero 159 oppure potranno inviare una lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI.