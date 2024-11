Il produttore tech Realme continua ad ampliare il suo catalogo, presentando questa volta l’ultimo membro della serie di device Realme C. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Realme C75, un nuovo device di fascia medio-bassa che può vantare anche la presenza della certificazione di impermeabilità IP69. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Realme annuncia in veste ufficiale sul mercato il nuovo Realme C75

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha presentato in veste ufficiale sul mercato mercato l’ultimo membro della famiglia di smartphone Realme C. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Realme C75. Dal punto di vista tecnico, ci troviamo di fronte ad un dispositivo si fascia medio-bassa, ma che presenta comunque alcune piccole chicche.

Tra queste, segnaliamo ad esempio la presenza della certificazione di impermeabilità IP69 e la certificazione militare MIL-STD-810H, tutte caratteristiche che non si vedono spesso in questa fascia di prezzo. Dal punto di vista prestazionale, troviamo invece uno dei processori di casa MediaTek. Ci stiamo riferendo al soc MediaTek Helio G92. Quest’ultimo è in grado di supportare le sole reti 4G. Ad accompagnarlo, troviamo poi diversi tagli di memoria.

Sul fronte lo smartphone presenta un display con tecnologia IPS LCD. La diagonale è pari a 6.72 pollici con una risoluzione pari a FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari 90Hz. Lo smartphone può inoltre vantare la presenza di una grande batteria con una capienza di ben 6000 mah con anche il supporto alla ricarica rapida da 45W. Tramite un cavetto di tipo USB Type C, sarà inoltre possibile ricaricare altri dispositivi.

Per il momento sappiamo che il nuovo Realme C75 sarà disponibile in diverse colorazioni, tra cui Lightning Gold e Black Storm Night presso diversi mercati. Vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori notizie ufficiali riguardo disponibilità e prezzi.