Vodafone Special vince: sono due le offerte fino a 200 GB

Vodafone presenta le nuove offerte Silver 100 e Silver 150, pensate per chi vuole tanti giga e un piano trasparente a un prezzo conveniente. Entrambe le promozioni sono riservate ai nuovi clienti che arrivano da Iliad o operatori virtuali.

Silver 100: il piano essenziale

Con Silver 100, hai a disposizione 100 GB in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, al costo di 7,99 € al mese. È un piano perfetto per navigare, chiamare senza limiti e inviare messaggi, ideale per chi usa lo smartphone con moderazione.

Silver 150: più giga, stesso stile

Se hai bisogno di ancora più dati, c’è Silver 150, che include 150 GB in 4G, sempre con minuti illimitati e 200 SMS, al costo di 9,99 € al mese. Una soluzione adatta per chi utilizza lo smartphone per streaming, social e altre attività ad alto consumo di dati.

Offerte personalizzabili con SmartPay

Entrambe le offerte diventano ancora più interessanti grazie al servizio gratuito SmartPay, che permette di aggiungere 50 GB extra al piano scelto. SmartPay funziona come una ricarica automatica tramite conto corrente, rendendo il pagamento ancora più comodo.

Di certo gli utenti possono contare anche su un altro vantaggio: il costo del primo mese. Chi sceglie una delle due offerte può infatti pagare i primi 30 giorni solo 5 €. Dal secondo mese in poi, il costo diventa quello standard, rispettivamente di 7,99 € o 9,99 € al mese.

Come attivare le offerte

Le offerte Silver 100 e Silver 150 possono essere attivate sia online che nei negozi Vodafone. L’attivazione è semplice e veloce, e con il servizio SmartPay puoi ottenere il massimo dal tuo piano.

Con i suoi piani Silver, Vodafone propone un mix di convenienza e flessibilità, perfetto per chi cerca una tariffa mobile ricca di giga senza rinunciare alla qualità della rete.