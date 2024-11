Quando si parla di velocità e prestazioni, ovviamente un nome che salta all’occhio e quello di Porsche, la nota azienda tedesca sembra però non averne abbastanza e ha deciso di potenziare il proprio modello 911 GT3 RS con il nuovo Manthey Kit per trasformarla in una vera e propria arma da pista, si tratta di un pacchetto sviluppato dalle due aziende, Porsche e Manthey, che è in grado di esaltare le caratteristiche dinamiche della vettura, offrendo un’esperienza di guida decisamente più coinvolgente con prestazioni ai massimi livelli.

Caratteristiche

Questo kit consente innanzitutto di migliorare in modo importante l’aerodinamicità, il kit infatti introduce numerosi elementi aerodinamici attivi e passivi, abbiamo infatti uno spoiler anteriore maggiorato, un pannello in carbonio al posto del lunotto posteriore con pinna di squalo, un’ala posteriore DRS a profilo sdoppiato e il diffusore posteriore allargato, questo insieme di elementi garantiscono una deportanza superiore ai 1000 kg a 285 km/h, ciò si traduce in un’aderenza davvero impressionante.

Insieme agli elementi aerodinamici abbiamo poi delle sospensioni perfezionate, queste ultime sono tarate appositamente per gestire l’aumento di deportanza citato sopra e offrire un’esperienza di guida più precisa e reattiva, i sensori e la centralina lavorano costantemente per adattare l’ammortizzazione alle varie condizioni di guida, a questi ultimi e poi abbinato anche un impianto frenante potenziato per garantire delle prestazioni costanti di altissimo livello con un feedback al piede preciso e puntuale.

Al momento non si sa nulla sul prezzo di vendita di questo kit che però sarà disponibile nei mercati europei a partire da gennaio 2025 e in quelli extra europei da marzo 2025, installare questo kit manterrà la garanzia di Porsche valida senza nessun tipo di problema, imparo le povere questo kit e dedicato a coloro che cercano sia le prestazioni e l’affidabilità di massimo livello su pista, ma allo stesso tempo non vogliono rinunciare all’usabilità tranquilla e senza preoccupazioni su strada.