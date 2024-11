KTC è un’azienda conosciuta in tutto il mondo, per la produzione di display di ultima generazione, da ben 27 anni allieta il pubblico internazionale con prodotti di qualità, al giusto prezzo. KTC è conosciuta per aver realizzato monitor LCD, TV LED, display commerciali e medici, ma anche molto altro, vendendo i propri device anche a partner commerciali, come NEC, Samsung, Viewsonic e non solo.

In occasione dell’Amazon Black Friday 2024, l’azienda ha lanciato ottime offerte che permettono agli utenti di mettere le mani su prodotti con sconti davvero importanti rispetto ai listini. Le riduzioni sono attive per tutti fino al 2 dicembre (alle 23:59), salvo esaurimento anticipato delle scorte. Scopriamo alcuni dei tanti modelli a disposizione in offerta.

KTC H27P22S

Monitor da gaming da 27 pollici di diagonale, caratterizzato da una risoluzione massima in 4K ed un refresh rate di 160Hz, perfetto per riuscire a godere della massima fluidità possibile. I colori sono perfettamente riprodotti, data la copertura al 97,5% della gamma DCI-P3, oltre al supporto all’HDR400. Il prodotto può essere facilmente posizionato ovunque si desideri, adattandosi ad ogni singolo utente, data la presenza di uno standard regolabile in altezza.

Di base avrebbe un listino di 399 euro, ma con la promozione Amazon di questi giorni, la spesa scende a soli 349 euro a questo link.

KTC H27S17

KTC H27S17 è uno splendido display da gaming da 27 pollici, con curvatura 1500R, che raggiunge una risoluzione massima in 2K (1440p), con un refresh rate decisamente elevato, pari a 180Hz. I colori, a 8 bit, coprono il 120% della gamma cromatica sRGB, riuscendo a cogliere ogni singola sfumatura, data la presenza di ben 16,7 milioni di colori differenti.

Il listino del prodotto sarebbe di 179,99 euro, con l’Amazon Black Friday la spesa scende a 169,99 euro, lo potete acquistare premendo qui.

KTC Q24T09

KTC Q24T09 è sempre un monitor da gaming, ma in questo caso da 24 pollici di diagonale, presenta un refresh rate a 180Hz, per la massima fluidità nell’esecuzione di qualsiasi contenuto, mentre la risoluzione 1440p è impreziosita da 123 ppi, così da ottenere il massimo dettaglio e precisione. Il prodotto è compatibile con G-Sync e Free-Sync, tecnologie ideali per gli utenti amanti del gaming, ed oltretutto presenta attacchi VESA posteriori, per posizionarlo ad esempio appeso al muro, con possibilità di regolarlo sull’asse orizzontale (inclinandolo a piacimento).

Il suo listino su Amazon è di 237,49 euro, con il Black Friday attivo in questi giorni si può acquistare con il pagamento, a questo link, di 169,99 euro.