Opera GX si aggiorna: il miglior browser per i gamer ora è perfetto

La volontà di Opera di combattere con la concorrenza è chiara e da un po’ di tempo a questa parte di progressi ne sono stati fatti davvero tanti. Chi ama il gaming, non può non conoscere Opera GX, il browser pensato appositamente per i gamer. Ebbene, questo si è aggiornato con novità molto importanti che erano state preannunciate nell’ultimo weekend di settembre agli Opera Browser Days a Bath, in Inghilterra.

Innanzitutto c’è un’interfaccia completamente rinnovata, ma ci sono anche nuove funzionalità che migliorano l’esperienza di navigazione. Nel 2019 fu lanciato per la prima volta e da quel momento è stato semplice notare il browser per le sue caratteristiche esclusive. Con questo nuovo aggiornamento, l’azienda ha fatto un ulteriore passo in avanti che lascia indietro i rivali.

Opera GX si aggiorna con un nuovo design e tante personalizzazioni

La novità principale è il design Underwave, che introduce uno stile visivamente accattivante e immersivo. L’interfaccia è stata ridisegnata per offrire maggiore profondità e interattività, accompagnata da un nuovo font con oltre 1.200 glifi compatibili con alfabeti latino, cirillico e greco.

Gli utenti possono scegliere tra due Mods esclusive: Underwave Mod e Tech Mod. Questi temi aggiungono colori, effetti sonori e musiche uniche, trasformando il browser in un’esperienza personalizzata che riflette il mondo del gaming.

Inoltre, la funzione MidnightFX riduce la luce blu e migliora il contrasto, una soluzione ideale per chi naviga di notte o in ambienti poco illuminati.

Prestazioni migliorate e nuove funzionalità

Grazie al motore UI Multithreaded Composito, il browser ora consuma meno risorse, anche con Mods attive. La gestione delle personalizzazioni è stata semplificata: con un nuovo menu rapido nella taskbar GX è possibile attivare o disattivare intere categorie o salvare preset, permettendo agli utenti di cambiare configurazioni in un clic.

Tra le altre novità spiccano:

Un GX Corner rinnovato per evidenziare contenuti di interesse;

per evidenziare contenuti di interesse; Tooltip avanzati per identificare rapidamente tab importanti, come quelli con videochiamate;

per identificare rapidamente tab importanti, come quelli con videochiamate; Una Modalità Focus per un contrasto visivo migliorato.

Opera GX continua a distinguersi come il browser ideale per i gamer, combinando funzionalità tecniche, estetica personalizzabile e ottimizzazioni mirate per garantire un’esperienza unica e fluida.