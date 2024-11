Nothing ha presentato il Phone (2) nel corso del 2023 e tutti si aspettavano che il successore sarebbe arrivato nel corso del 2024. Tuttavia, l’azienda ha sorpreso tutti saltando l’appuntamento annuale con la nuova generazione.

La data di debutto del Nothing Phone (3) è avvolta dal mistero ma sembra abbastanza plausibile che lo smartphone arriverà nel corso del 2025. A confermare questa ipotesi c’è la recente comparsa di un device non identificato sulla piattaforma GeekBench.

Il device in questione ha effettuato un test sulla piattaforma svelando il proprio numero di modello A059. Questo codice alfanumerico è riconducibile a Nothing e, a giudicare dalla scheda tecnica, potrebbe benissimo trattarsi del Phone (3).

Nothing sembra intenzionata a lanciare più smartphone per la famiglia Phone (3) caratterizzati da hardware profondamente diversi

Lo smartphone è caratterizzato dalla presenza del Systemi-on-Chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a cui si affiancano 8 GB di RAM. Con questa configurazione, il presunto Phone (3) ha totalizzato 1.149 punti nel test in single-core e 2.813 punti nel test in multi-core. Inoltre, GeekBench ha svelato che la prova è stata effettuata con Android 15.

La particolarità che emerge in modo evidente è l’utilizzo del SoC Qualcomm appartenente alla serie 7. Considerando che Nothing ha scelto il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 per il Phone (2), potrebbe sembrare un passo indietro. Tuttavia, possiamo ipotizzare che l’azienda abbia in mente di ampliare la propria gamma.

Il device con il SoC Snapdragon 7s Gen 3 potrebbe essere il Nothing Phone (3) base a cui si dovrebbe affiancare una versione caratterizzata da un hardware più prestazionale. Infatti, precedenti indiscrezioni indicavano che l’azienda fosse al lavoro su due differenti dispositivi da presentare in futuro.

Il secondo modello potrebbe prendere il nome di Phone (3) Pro oppure Plus e ci aspettiamo la presenza dello Snapdragon 8 Gen 3, in grado di garantire un balzo prestazionale notevole. Oltre al chipset impiegato, i due smartphone potrebbero differire nelle dimensioni, con il Pro dotato di un display da 6.7 pollici contro i 6.5 della variante base.