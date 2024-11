Motorola sta per lanciare il suo nuovo modello, il Moto G 2025. Dalle prime immagini diffuse, sembra che il design del dispositivo resterà simile a quello del suo predecessore. Anche se con qualche piccola novità. Ad esempio, il modulo fotografico, posto nell’angolo superiore sinistro, si caratterizza per una struttura che potremmo definire “più morbido”, dunque senza i tradizionali spigoli. La vera novità però riguarda l’aggiunta di una terza fotocamera, un miglioramento rispetto al MotoG 2024. Anche se i dettagli tecnici su questa nuova lente sono ancora incerti, è possibile che si tratti di una fotocamera ultra-wide. La cornice inferiore appare leggermente più spessa rispetto al modello precedente. Ma resta comunque funzionale con la presenza del jack audio da 3,5mm. Il quale rappresenta una caratteristica ormai rara su molti dispositivi moderni.

Motorola G 2025: un’evoluzione graduale senza stravolgimenti

Le dimensioni del Motorola G 2025 sono rimaste praticamente invariate rispetto al modello 2024. Il display da 6,6 pollici continua ad offrire una risoluzione da 720p. Riesce così a garantire la stessa qualità visiva già apprezzata dagli utenti. Le misure del telefono saranno di 167,2×76,4×8,17mm. Con uno spessore che arriva a 9,6mm in corrispondenza del modulo fotocamera. Anche sul fronte delle prestazioni ci si aspetta che segua la linea del suo predecessore.

Lo smartphone infatti monta il processore Snapdragon 4 Gen 1, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. In più continuerà a far parte della fascia media del mercato, mantenendo quindi un buon rapporto qualità-prezzo. Anche se le modifiche applicate non sono così “rivoluzionarie”, ci si aspetta comunque un certo grado di affidabilità che da sempre caratterizza il marchio. A tutto ciò poi saranno aggiunte altre innovazioni tecnologiche per quanto riguarda la fotocamera e la qualità delle performance quotidiane. Insomma , queste per il momento sono le informazioni che abbiamo a riguardo, ma prima del suo debutto ufficiale è sempre meglio prendere la fuga di qualsiasi altra notizia con le pinze.