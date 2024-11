NIO celebra il suo decimo anniversario. Un traguardo enorme, simbolo del suo successo. L’azienda, infatti, in soli dieci anni, è riuscita a imporsi nel competitivo settore delle auto elettriche. Fondata a Shanghai il 25 novembre 2014, ha avuto fin dall’inizio un obiettivo ambizioso. Ovvero quello di conquistare il mercato premium dei veicoli elettrici. Un settore fino a quel momento dominato da marchi prevalentemente occidentali. NIO è riuscita a raggiungere il suo scopo. In quanto, sostenuta da una visione incentrata sull’innovazione tecnologica e sull’esperienza utente di qualità. Ora infatti può vantare della fiducia di migliaia di clienti in tutto il mondo. In occasione dell’anniversario, il fondatore CEO William Li ha perciò espresso la sua gratitudine. In particolare verso i clienti e tutti i partner per i successi raggiunti.

NIO si prepara ad affrontare il futuro con nuovi marchi e modelli

Il cammino di NIO è stato segnato da importanti tappe. Nel 2021, l’azienda ha raggiunto il traguardo delle 100.000 auto prodotte. Un risultato che, come commentato da Elon Musk, è stato definito un “traguardo difficile“. Questo successo è stato seguito da un aumento delle vendite, culminata nel maggio 2023 con il traguardo delle 500.000 unità prodotte. Un risultato simbolico, dato che il 500.000° veicolo coincideva con una ES8, il primo modello della compagnia. Oggi, NIO offre otto modelli principali, tra cui SUV e berline. In più si sta preparando a lanciare la berlina ammiraglia ET9, prevista per i primi mesi del 2025.

Oltre a una crescita costante nel settore dei veicoli elettrici, NIO ha messo in campo una strategia di espansione che include l’ingresso in nuovi settori del mercato. A maggio 2023, l’azienda ha lanciato il marchio Onvo con il modello L60, e a novembre dello stesso anno ha annunciato Firefly. Una nuova linea che verrà presentata ufficialmente al Nio Day 2024. Questo brand avrà il suo debutto nella prima metà del 2025. Insomma, con oltre 619.000 veicoli consegnati entro ottobre 2023, NIO ha costruito una solida comunità globale di più di 620.000 clienti. Per celebrare il decennio, ha lanciato un’offerta speciale per l’acquisto della ES8 2024. pacchetti esclusivi in omaggio. Li ha concluso il suo messaggio con un impegno continuo nel miglioramento della qualità dei prodotti Cercando di superare le aspettative dei propri clienti.