Da diversi anni si vocifera che Apple voglia portare sul mercato un dispositivo per l’intrattenimento domestico simile ad una Smart TV. Ha, di fatto, creato la Apple TV, un set-top box piccolo e compatto che rende i monitor e le vecchie TV dei prodotti intelligenti con cui è possibile anche scaricare app dall’App Store, giocare online, fare mirroring e usufruire delle piattaforme di streaming on demand. L’aspettativa su un televisore però, è stata elevata e finora non si ha avuto nulla di concreto. Si è parlato di prototipi, indiscrezioni e progetti cancellati, ma la verità è che, per il momento, non ci sono novità in senso lato.

Apple Smart TV, il progetto abbandonato

Mark Gurman, il giornalista di Bloomber, ha riportato infatti una storia che ruota attorno a questo fantomatico prodotto e alle difficoltà che la società potrebbe aver incontrato nello sviluppo di un televisore next-gen.

Torniamo indietro nel tempo: erano i primi anni successivi al debutto di iPad. Lo scopo di Apple era quello di realizzare un device votato all’intrattenimento multimediale su un grande schermo touch (una sorta di maxi-iPad, per intenderci), votato anche alla comunicazione, al lavoro e al gaming, in un connubio di hardware e software integrati fra loro.

Il giornalista di Bloomberg afferma che Apple aveva realizzato persino dei prototipi funzionanti a grandezza naturale. All’epoca era ancora vivo Steve Jobs e si dice che disse, in merito al progetto, rivolgendosi a Walter Isaacson: “Ho trovato la soluzione!“. Tuttavia, come abbiamo potuto osservare, l’entusiasmo si è spento molto presto. Il mercato delle TV è molto particolare e non vive il suo periodo di massima espansione: i clienti acquistano di rado televisioni next-gen, al contrario dei tablet e dei computer che vengono aggiornati e cambiati spesso.

Fra le altre cose, pare che ci siano state complicazioni sul fronte della costruzione, con grandi pannelli delicati e ricchi di tecnologia, costosi sia per i fornitori che per la società, oltre che per i futuri e ipotetici clienti. Il mercato delle TV è dominato da Samsung, LG e Sony, adesso come dieci anni fa, e sembra che il colosso di Cupertino abbia voluto evitare di entrare in competizione con i Big. Con questo progetto abbandonato, la societè ha potuto dedicarsi senza problemi alla famigerata Apple TV con tvOS che tutti noi conosciamo.