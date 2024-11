Tutti possono finalmente avere un robot aspirapolvere a basso prezzo, in questi giorni è difatti stata attivata una interessante promozione che prevede la possibilità di mettere le mani su un robot aspirapolvere OKP Life con una spesa finale tutt’altro che impegnativa, anzi risulta essere scontata del 52% solo su Amazon.

Il suo punto di forza, oltre ad una potenza di aspirazione che può raggiungere i 2500Pa, è sicuramente rappresentato da dimensioni estremamente ridotte, tanto da raggiungere uno spessore di soli 7,7 centimetri. Il motivo è semplice, a differenza di altri modelli in commercio, in questo caso non è presente la torretta LiDAR, di conseguenza si ritrova a poter pulire senza alcuna difficoltà sotto la maggior parte delle superfici.

Robot aspirapolvere OKP Life: che sconto su Amazon

Il prezzo di vendita di questo prodotto non potrebbe davvero essere più basso dei 99 euro che Amazon richiede per il suo acquisto, considerando che comunque il suo listino originario sarebbe di 299 euro. La riduzione del 52% è più che valida, permettendo così al consumatore di raggiungere un risparmio che non si sarebbe mai aspettato di vedere, con acquisto possibile a questo link.

Come per la maggior parte dei prodotti in commercio, anche in questo caso ci ritroviamo di fronte ad un robot aspirapolvere che gode di una autonomia complessiva di circa 120 minuti, più che sufficiente per la maggior parte degli ambienti da pulire, ma comunque con la funzione che interrompe la pulizia, per riprenderla in un secondo momento, nel caso in cui la carica non fosse sufficiente. Dato il prezzo molto ridotto, è da notare non essere presente in confezione una base di svuotamento, infatti dovrà essere svuotato manualmente, anche se comunque è presente la stazione di ricarica.