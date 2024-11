Fastweb costa pochissimo e offre 200 GB al mese in 5G

Fastweb lancia una nuova offerta pensata per chi cerca tanti giga, velocità e trasparenza: si chiama Mobile Full e offre 200 GB in 5G al costo di 9,95 € al mese. I minuti verso tutti sono illimitati, mentre si hanno a disposizione 100 SMS per comunicare con chi preferiamo.

Attivazione semplice e personalizzabile con Fastweb

L’attivazione di Mobile Full è pensata per essere veloce e senza complicazioni. È possibile scegliere la eSIM virtuale gratuita, perfetta per chi non vuole attendere la spedizione di una SIM fisica, oppure optare per la classica scheda fisica, con spedizione gratuita direttamente a casa.

Per attivare l’offerta, ci sono diverse opzioni: si può procedere comodamente online, utilizzare lo SPID o la carta d’identità elettronica per una verifica rapida, oppure affidarsi alla tradizionale procedura di video riconoscimento. In alternativa, è possibile richiedere una chiamata gratuita da parte di un operatore Fastweb per ricevere supporto.

L’offerta ha un costo di attivazione una tantum di 10 €, ma non ci sono altri costi nascosti né vincoli.

Premi e riconoscimenti

Fastweb continua a distinguersi anche per la qualità della sua rete. Per la quarta volta consecutiva, Ookla ha premiato Fastweb come rete mobile più veloce d’Italia, un ulteriore motivo per scegliere questa offerta.

Mobile Full rappresenta un’ottima soluzione per chi desidera una tariffa chiara e conveniente, con tanti gigabyte per navigare e una rete affidabile. Con nessun vincolo contrattuale, l’utente può gestire liberamente la propria linea senza timori di costi aggiuntivi.

Questa nuova proposta di Fastweb è già disponibile e può essere attivata online. Per ulteriori informazioni o per procedere con l’attivazione, basta visitare il sito ufficiale o richiedere assistenza diretta tramite chiamata gratuita. Una soluzione completa per rimanere sempre connessi. Al momento c’è davvero poco di meglio sul mercato e talvolta senza la sicurezza che quel prezzo possa realmente essere esente da brutte sorprese.