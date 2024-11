Oppo Pad Neo è uno dei tablet di ultima generazione dal miglior rapporto qualità/prezzo, un prodotto che riesce a racchiudere al proprio interno tutto ciò che un utente ha sempre desiderato, e sperato, di vedere, con una spesa da sostenere che non va oltre i 250 euro.

Il dispositivo parte con un display da 11,4 pollici di diagonale, è un IPS LCD, ma comunque impreziosito da alcuni punti da non sottovalutare: risoluzione a 2.4K, il che gli permette di godere di un livello di dettaglio nettamente superiore al normale, oltre ad un refresh rate a 90hz, utilissimo ad esempio per raggiungere una buona fluidità generale. Il processore è un octa-core di ottima qualità, con 16GB di RAM e 128GB di memoria interna, quest’ultima può però essere incrementata tramite una microSD.

Oppo Pad Neo: l’occasione migliore su Amazon

Potete davvero rifarvi gli occhi con uno dei prodotti più interessanti degli ultimi mesi, Oppo Pad Neo può essere vostro con un risparmio di circa 50 euro sul suo listino di 299 euro. In altre parole su Amazon, in occasione del Black Friday, sarà possibile spendere solamente 249 euro per il suo acquisto definitivo. Collegatevi qui per l’acquisto.

I suoi punti di forza spaziano poi in alcuni aspetti e punti di vista, come ad esempio la presenza di una batteria da 8000mah, quantitativo più che sufficiente per riuscire a garantire vari giorni di utilizzo, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Oltre a ciò, il comparto fotografico, ricordando che stiamo comunque parlando di un tablet, è composto nella parte posteriore da un singolo sensore principale da 8 megapixel, mentre anteriormente è possibile trovare una fotocamera selfie da 8 megapixel, davvero di ottima qualità per la tipologia del prodotto stesso.