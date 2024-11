Fastweb Casa Light è la nuova opzione riservata alla connessione domestica. La promozione è disponibile con un costo di 27,95euro mensili. Il prezzo risulta già vantaggioso, ma c’è di più. È possibile ottenere uno sconto di 4 euro mensili abbinando la promo per la fibra ad un’offerta mobile. In tal modo il costo viene ridotto a 23,95 euro al mese. Si tratta di un’opzione particolarmente vantaggiosa per chi desidera combinare una connessione internet veloce e stabile con un piano mobile conveniente.

Fastweb: nuovi vantaggi per la fibra

L’offerta include l’attivazione gratuita e non solo. È compreso anche l’Internet Box NeXXt One con tecnologia Wi-Fi 6 per una connessione affidabile e avanzata. Le chiamate sono a consumo con un costo di 15 centesimi al minuto verso numeri fissi e mobili nazionali. È inoltre prevista la possibilità di recesso entro 30 giorni dall’attivazione. Ciò senza alcun costo aggiuntivo e con il rimborso completo delle spese sostenute.

Per beneficiare dello sconto di 4 euro, come anticipato, è necessario attivare una delle offerte mobile attualmente disponibili. Quest’ultime offrono piani con ampio traffico dati, chiamate illimitate e connettività 5G. I costi partono da 7,95 euro mensili. Inoltre, tutti i piani prevedono un costo iniziale di 10 euro per la SIM.

inoltre, Fastweb mette a disposizione l’app MyFastweb. Quest’ultima permette di gestire comodamente sia la connessione Internet domestica sia l’offerta mobile. Grazie a tale applicazione gratuita, disponibile su App Store e Google Play, gli utenti possono monitorare i consumi, verificare le fatture e risolvere eventuali problemi tecnici.

Per chi cerca una soluzione completa e conveniente per la connettività, Fastweb Casa Light si presenta come una scelta ideale. Per aderire all’offerta è sufficiente visitare il sito web ufficiale Fastweb e accedere alla pagina dedicata. Qui sono disponibili tutti i dettagli della promozione per la fibra. Dopo averle consultate attentamente è possibile completare l’attivazione dell’offerta in pochi e semplici passaggi.