Mentre il Circus della Formula 1 sta affrontando la trasferta americana sul Circuito di Las Vegas ecco arrivare una notizia che si preannuncia rivoluzionaria per il massimo campionato motoristico. A partire dal 2026 i team presenti in griglia potrebbero diventare 11 invece dei tradizionali 10.

Ad ampliare il numero delle vetture e delle squadre attive sarà uno dei più grandi brand automobilistici americani e globali: General Motors. Le fonti vicine all’azienda sostengono che sia già stata effettuata la registrazione formale alla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) per sostenere la partecipazione in Formula 1.

Entrando maggiormente nel dettaglio, l’undicesimo team dovrebbe prendere il nome di Andretti-Cadillac ma non si hanno certezze. Infatti, la Andretti Global aveva già espresso la volontà di entrare nel Circus oltre che partecipare con successo alla IndyCar Series e nei campionati di Formula E, Extreme E e nell’IMSA.

General Motors, attraverso Cadillac e con il supporto di Andretti Group potrebbe diventare l’undicesimo team sulla griglia di Formula 1

Dopo una fase iniziale di stallo, sembra che il supporto diretto di General Motors al progetto di Andretti Global sia stato decisivo all’ingresso di questo nuovo team. Infatti, GM fornirà i propulsori turbo-ibridi e relativi componenti alla Andretti-Cadillac ma ci aspettiamo anche che in F1 venga convogliato l’intero know-how acquisito dal gruppo.

Oltre al prestigio di correre in Formula 1, i manager della GM si aspettano un notevole ritorno in termini di immagine. Ricordiamo che Cadillac è uno dei marchi presenti all’interno dell’ecosistema General Motors ed è dedicato in particolar modo alle auto di lusso. Competere direttamente con brand diretti rivali in pista e nel mercato sarà un’ulteriore sfida. Il nome Cadillac sarà affiancato a quello di Mercedes, Audi e anche Ford.

Purtroppo, al momento, non è possibile avere maggiori dettagli e l’annuncio ufficiale potrebbe slittare ad arrivare. Per poter dichiarare la Andretti-Cadillac il nuovo team serve necessariamente l’approvazione definitiva dal Formula One Group. In attesa di questo verdetto, le informazioni a riguardo sono da ritenersi delle indiscrezioni non confermate.