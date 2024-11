Nelle scorse ore è emersa l’indiscrezione che General Motors potrebbe entrare in Formula 1 come undicesimo team in griglia. La notizia ha già acceso l’animo degli appassionati che non vedono l’ora di poter ammirare ben ventidue monoposto pronte a darsi battaglia in pista.

Il progetto di General Motors sembra ambizioso ma ricordiamo che, allo stato attuale, si tratta sempre di indiscrezioni. Tuttavia, nulla ci impedisce di raccogliere tutte le informazioni attualmente disponibili e provare a delineare quello che sarà l’approccio del costruttore americano.

Il debutto è atteso per il 2026, anno in cui ci sarà una grande rivoluzione per la Formula 1. Tutti i team partecipanti dovranno presentarsi con una nuova monoposto che sarà molto diversa per forme, dimensioni e power unit rispetto alle attuali.

General Motors potrebbe entrare in Formula 1 e diventare l’undicesima squadra a contendersi il titolo piloti e costruttori

L’undicesima squadra potrebbe prendere il nome di Andretti-Cadillac, sodalizio nato dall’unione di Andretti Group e General Motors. Il team Andretti è già attivo in altre competizioni internazionali e ha ottenuto l’approvazione dalla FIA per l’ingresso in Formula 1 ma non ha superato la selezione della Formula One Management (FOM)

Tuttavia, con il pieno appoggio della GM, anche la FOM non dovrebbe avere obiezioni sull’ingresso in F1. Questo si tradurrebbe nei primi due anni di attività, dal 2026 al 2028, come team cliente per quanto riguarda la power unit. A partire dal 2028, la Andretti-Cadillac dovrebbe essere completamente operativa per produrre in proprio tutte le componenti della vettura.

La sede del team sarà in Inghilterra, per la precisione a Silverstone. La squadra ha già avviato il reclutamento del personale e, sicuramente, sono iniziati i lavori sui prototipi destinati a diventare la base tecnica per la monoposto del 2026.

In attesa di un annuncio ufficiale, il mondo della Formula 1 guarda con il fiato sospeso questo ingresso. I piani di General Motors sono certamente ambiziosi e un nuovo team non farà altro che aumentare lo spettacolo.