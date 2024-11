Ritorniamo nel mondo dei motori attraverso i nuovi modelli di vetture che dovranno costellare il nuovo anno che ancora dovrà prendere il posto del 2024. Parliamo di una vettura che porta con se già alcuni pareri ovvero la nuova generazione di BMW Serie 3.

Auto che a quanto sembra è già ad un buon lavoro in termini di progressi generali, i quali sono stati spoilerati attraverso una foto spia.

BMW Serie 3, nuovi dettagli?

Come già annunciato prima, la grande casa automobilistica tedesca sta puntando molto per lo sviluppo della prossima generazione della Serie 3. Qualche giorno fa erano presenti delle foto spia della versione elettrica, mentre adesso sono arrivate quelle che riguardano il modello endotermico.

La vera protagonista che ci fornisce queste informazioni è la foto spia, dove nella quale la BMW Serie 3 è totalmente camuffata con delle pellicole ed elementi posticci che vanno a nascondere tutti i dettegli del design. Però si può già notare che il nuovo modello endotermico adotterà un nuovo look “Neue Klasse”, il tutto già riproposto nel modello 100% elettrico.

Quindi in poche parole già dal frontale possiamo prevedere un ipotetico futuro nome della BMW Serie 3 elettrica. Per quanto riguarda le forme in larghezza o dimensioni extra non c’è niente di questo. Bisogna però sempre ricordare che lo sviluppo è ancora all’inizio visto che il traguardo di arrivo è ancora lontano.

Già dall’assetto ribassato, i grandi cerchi in lega e i 4 terminali di scarico al posteriore fanno pensare che questa versione fotografata sia una futura versione M della nuova BMW Serie 3. Dell’abitacolo non si hanno informazioni, però sicuramente con le nuovissime generazioni avremmo molta tecnologia da parlare. Per quanto riguarda invece quello che si potrà trovare sotto il cofano, si pensa a delle unità endotermiche con tecnologia Mild Hybrid senza contare le versioni Plug-in.

Il suo arrivo è atteso per l’intero corso del 2026, con numerosi aggiornamenti durante i prossimi mesi.