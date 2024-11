Negli ultimi anni il settore dell’elettronica si sta sviluppando sempre di più verso dei dispositivi più compatti. Il numero di questi smartphone è cresciuto a dismisura recentemente, tanto da spingere sempre più aziende, che lavorano in questo settore, a sviluppare modelli di questo genere.

Lo smartphone compatto è una versione più mini rispetto al modello standard, senza però, dover rinunciare alle caratteristiche tecniche di alta qualità.

Solitamente sono modelli scelti dai consumatori che non vogliono spendere cifre spropositate per uno smartphone, ma non vogliono rinunciare a tecnologia avanzata e standard elevati, con l’aggiunta, inoltre, di un design più pratico e gestibile.

OnePlus starebbe progettando uno smartphone compatto, il Mini

Dopo i modelli di iPhone mini di Apple e Galaxy S3 di Samsung, anche altre aziende potrebbero virare verso smartphone più compatti: i cosiddetti mini.

Secondo alcuni recenti rumors e indiscrezioni, anche OnePlus starebbe lavorando a uno smartphone più compatto, che permetta ai consumatori di avere una versione più pratica dei fantastici dispositivi sviluppati dalla casa cinese.

Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, e non c’è nulla di confermato, tuttavia si ipotizza che il nuovo smartphone compatto di OnePlus potrebbe avere un display OLED da 6,31 pollici e monterebbe come processore uno Snapdragon 8 Elite.

Lo Snapdragon 8 Elite è il nuovo chip di Qualcomm, che dovrebbe debuttare a breve in Italia e che è stato progettato principalmente per avere un potenziamento delle prestazioni e al contempo una riduzione dei consumi.

Questo è un ulteriore prova di come le fasce mini non abbiano nulla in meno, dal punto di vista della tecnologia avanzata rispetto ai modelli più grandi.

Non ci sono ancora molte informazioni riguardo una possibile data di lancio dello smartphone compatto di OnePlus, né riguardo a una sua possibile nomenclatura.

Per avere maggiori informazioni, bisognerà sicuramente attendere i primi mesi del 2025.