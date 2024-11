Il 13 novembre 2024 è stato segnato da un trionfo per Nothing, la giovane azienda fondata da Carl Pei. Il nuovo NothingPhone (2a) Plus Community Edition, un modello progettato in collaborazione con i fan, è andato esaurito in soli 15 minuti. La vendita è avvenuta dopo una fase di pre-registrazione, durante la quale 19mila persone da 48 Paesi diversi hanno espresso interesse per le 1.000 unità disponibili. Il progetto risulta essere il frutto di sei mesi di lavoro e dell’apporto di circa 900 membri della community. Tutto questo lavoro ha dato vita a uno smartphone dalle caratteristiche davvero uniche. Tra cui un design innovativo e una finitura fosforescente, elementi che hanno contribuito al suo successo immediato.

Nothing: ultime unità in vendita a Londra, una chance per i fan più appassionati

Questa rapida vendita dimostra quanto il brand Nothing sia riuscito a creare una connessione forte con il suo pubblico. Mettendo al centro gli utenti e il loro contributo creativo. La Community Edition rappresenta un simbolo di questa filosofia partecipativa, che ha permesso alla community di essere parte integrante dello sviluppo di un dispositivo tecnologico unico nel suo genere.

Anche se la vendita online si è conclusa rapidamente, Nothing ha riservato un’ulteriore opportunità per gli appassionati. Infatti il 16 novembre alle ore 12:00, alcune unità saranno di nuovo disponibili presso il Nothing.Store di Soho a Londra. Si tratta di una delle ultime occasioni per ottenere la CommunityEdition, che in Italia viene proposta a 449€. Mentre nel Regno Unito il prezzo è di 399 sterline, pari a circa 479€ al cambio attuale.

Il Nothing Phone (2a) Plus è dotato di specifiche tecniche che lo rendono uno smartphone super competitivo. Esso dispone di un display AMOLED da 6,7 pollici, tripla fotocamera da 50MP, 12GB di RAM. Ma anche di una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida a 50W. Questa edizione limitata combina performance elevate con un’estetica accattivante. In più testimonia come il marchio abbia saputo affermarsi nel mercato degli smartphone. Proprio grazie a un approccio che privilegia l’interazione con la propria base di clienti.