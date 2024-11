Uno dei prezzi più bassi di sempre per l’acquisto di Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, uno smartphone che raccoglie al proprio interno le migliori specifiche tecniche attualmente in circolazione, per riuscire a garantire al consumatore un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dal display, componente da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 1220 x 2712 pixel, con una densità di pixel di 446 ppi, si tratta di un AMOLED di ottima qualità generale, che può raggiungere un refresh rate anche di 120Hz, con protezione Gorilla Glass Victus. Il processore è un MediaTek Dimensity 7200 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2,8GHz, con alle spalle GPU Mali-G610 MC4, ed anche 12GB di RAM che vengono completati da una memoria di 256GB (non espandibile).

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+: offerta impossibile su Amazon

Su Amazon è davvero tempo di grandissimi, e graditi, sconti, come nel caso di Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. Il prodotto di base sarebbe in commercio ad un listino di quasi 500 euro, nell’ultimo periodo aveva raggiunto un prezzo più basso di 405,63 euro, per poi scendere ulteriormente fino ad arrivare a soli 369,90 euro. Tutti coloro che sceglieranno di acquistarlo lo potranno avere completamente sbrandizzato con garanzia di 24 mesi. Compratelo subito premendo qui.

Da non trascurare la presenza di un comparto fotografico di ottimo livello, composto nella parte posteriore da ben 3 sensori differenti: un principale da 200 megapixel, che viene poi seguito a ruota da un secondario da 8 megapixel, che raggiunge una buona risoluzione nonostante sia relativamente economico, per terminare con un effetto bokeh da 2 megapixel. A differenza di altri modelli, possiamo ritenere l’angolo di ripresa leggermente più ridotto, essendo di 120 gradi contro i 123/125 gradi con i quali in media ci scontriamo sul merccato.