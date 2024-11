I progetti e le strategie future della casa automobilistica Jaguar sono tutti interessanti. Come sappiamo, per i prossimi anni, il marchio britannico punta ad introdurre alla propria gamma di veicoli anche modelli elettrici. Non dobbiamo infatti dimenticare che l’obiettivo più importante fissato da Jaguar è quello di diventare un brand automobilistico completamente elettrico entro il 2025.

Un marchio sempre attento alla cura dei dettagli e sempre in grado di stupire e attirare l’attenzione di tutti gli appassionati delle quattro ruote. Non casualmente, nelle scorse ore ha attirato l’attenzione di molti grazie al lancio di una campagna pubblicitaria. Campagna pubblicitaria che, però, sotto alcuni aspetti ha anche creato opinioni contrastanti. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo di cosa si tratta nello specifico.

Jaguar: presentazione di un nuovo modello

Nelle scorse ore Jaguar ha sorpreso tutti lanciando diffondendo un’immagine teaser del suo prossimo modello e lanciando una campagna pubblicitaria. Nello specifico, l’immagine raffigura un angolo di un’auto di colore azzurro su uno sfondo rosa. Ad attirare l’attenzione, certamente, il design. L’immagine ritrae infatti un concept con linee geometriche e dettagli minimal che non sembrano affatto essere tipici del brand che tutti conosciamo.

Insieme all’immagine, la frase “copy nothing”. E’ proprio in merito a questa frase che sembrerebbero essere nate alcune polemiche. Alcuni puntano infatti ad un cambio di strategia del marchio con un conseguente rinnovamento e altri mostrano un pizzico di insoddisfazione per quella che potrebbe essere la perdita dell’identità che ha sempre contraddistinto il costruttore britannico.

A dare segnali positivi, nonostante i pareri contrastanti, sembra però essere il grande successo già ottenuto dalla campagna pubblicitaria appena lanciata. L’attenzione mediatica è infatti positiva e non si esclude che Jaguar sia riuscito, come sempre, a centrare l’obiettivo. Quel che sappiamo è la presentazione del nuovo modello si terrà a Miami il 2 dicembre, quindi tra pochissimi giorni.