Google Maps è senza dubbio uno dei servizi più popolari tra quelli offerti da Google, per tante persone divenuto uno strumento senza alcun dubbio indispensabile per i propri spostamenti.

Ma Google Maps è un’universo molto più ampio, in quanto racchiude in sé un’ampia gamma di funzionalità, grazie alle quali è possibile avere un supporto costante e concreto per qualsiasi attività che si desidera svolgere fuori da casa, incluse la scelta su ove andare a mangiare oppure le informazioni su un determinato luogo da visitare. Indubbiamente il ventaglio di opportunità fornito da Maps non si limita solamente alla mera questione geografica delle geolocalizzazione, ma c’è tanto altro in aggiunta.

Ecco una particolare modifica effettuata

Di recente il servizio fornito da Google Maps è stato protagonista di varie novità e con l’ultimo aggiornamento è stato introdotto anche un nuovo sistema per i numeri di versione.

C’è da precisare, nello specifico, che solitamente per la maggior parte delle applicazioni di Google il numero della versione non ha grande rilievo e solitamente il passaggio da una release all’altra non significa che ci siano grandi cambiamenti in quell’update.

Fino a poco tempo fa le versioni di Google Maps per Android erano strutturate in modo da mostrare prima la versione principale dell’app, come per esempio 11.155.0103, e l’ultima modifica della versione principale risaliva addirittura all’ormai lontano 2021.

Adesso il team di Google, ed in particolare quello che si occupa del preziosissimo servizio di Maps, ha deciso di cambiare e la nuova versione di Google Maps adotta un sistema simile a quello di altre app del colosso statunitense, come ad esempio Google Play Service, ossia 24.47.01.697822364. In questo nuovo sistema di numerazione, le prime due cifre sono relative all’anno mentre il numero successivo alla settimana.

Uno dei principali vantaggi di questa modifica è che adesso Google Maps usa il medesimo sistema di numerazione della versione per Android e iOS e ciò dovrebbe aiutare ad evitare confusione. Insomma, una ver e proprio punto focale dell’opera di Google Maps che si prospetta come un sistema sempre più all’avanguardia