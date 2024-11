Sono più di uno, attualmente, i costruttori che si stanno dedicando alla progettazione e conseguente realizzazione di batterie allo stato solido. Una soluzione che, una volta entrata sul mercato, permetterebbe ai veicoli su cui si deciderà di implementarle di avere un’autonomia ottimizzata. Tra questi, la casa automobilistica Honda è un punto di riferimento per il futuro delle batterie allo stato solido. Non a caso, il costruttore automobilistico giapponese ha reso noto di aver portato a termine la realizzazione del suo impianto pilota.

Nello specifico, l’impianto del marchio Honda avrà l’obiettivo di produrre dei campioni già a partire dai primi mesi del nuovo anno. Ciò sarà infatti indispensabile per poter dare il via alla produzione in volumi. Scopriamo dunque in questo nuovo articolo tutti i dettagli sui programmi futuri del marchio giapponese in merito alla nuova tipologia di batterie.

Honda: al lavoro sulle batterie allo stato solido

Giungono finalmente al termine i lavori portati avanti da Honda sul suo stabilimento pilota che rappresenta un punto importantissimo per poter arrivare a veri e propri processi di produzione della nuova batteria.

Secondo quanto diffuso, gli obiettivi da raggiungere sono già piuttosto chiari. Il costruttore prevede infatti di dare il via alla produzione dei primi campioni già a gennaio 2025 ma il traguardo più importante da raggiungere è quello di una produzione di massa prima del 2030.

Lo stabilimento, realizzato a Sakura City, si estende su più di 27.000 mq ed ha un significato inevitabilmente importante per un costruttore come Honda. Non dimentichiamo che il costruttore automobilistico ha una strategia di vendita ben chiara, ovvero quella vendere solamente auto elettriche entro il 2040 e di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. In merito al vantaggio offerto da batterie allo stato solido non dobbiamo certamente dimenticare che garantiscono non solo maggiore autonomia ma anche più sicurezza e costi inferiori.