Jaguar è un noto marchio automobilistico che tutti noi abbiamo imparato a conoscere. Un brand che nel corso degli anni ha creato una storia importante grazie ai suoi iconici modelli che hanno conquistato un gran numero di utenti in tutto il mondo. Dopo tanti anni, anche marchi storici come Jaguar si preparano a innovare la propria storia con novità inevitabilmente importanti.

Cosi come tanti altri marchi automobilistici che conosciamo, anche Jaguar ha deciso di andare incontro alle nuove necessità, ovvero di diventare un marchio completamente elettrico. Mancano infatti ormai pochissimi giorni alla presentazione del concept che svelerà la nuova auto elettrica del brand. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che contraddistingueranno la nuova auto e, di conseguenza, i progetti futuri di Jaguar.

Jaguar: pronto a diventare un marchio elettrico

Le novità che arrivano dal settore delle quattro ruote non fanno altro che attirare l’attenzione di tutti. Non da meno la nuova notizia che vede come protagonista la casa automobilistica Jaguar. I progetti del marchio sono del tutto interessanti e puntano a diventare un marchio elettrico e a emissioni zero.

Secondo quanto diffuso, la data scelta per svelare il concept che andrà ad anticipare le caratteristiche della vettura elettrica è il 2 dicembre 2024. La novità del tutto interessante riguarda anche la volontà di rinnovare l’intera immagine del marchio, a partire dal logo. Non a caso, infatti, si parla di una vera e propria rivisitazione dell’essenza di Jaguar. Una rivisitazione che punta a stare al passo con i tempi attuali e rispondere alle nuove esigenze e gusti degli attuali utenti.

Jaguar ha anche deciso di introdurre un nuovo lettering mentre il nuovo logo si contraddistinguerà grazie ad un gioco di “j” contrapposte ma rimarrà la figura del giaguaro sullo sfondo. Non ci resta che attendere aggiornamenti al proposito in occasione della presentazione del 2 dicembre.