Very Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali più apprezzati di sempre grazie alla sua fantastica proposta. Una delle sue offerte mobile di rilievo è senz’altro quella denominata Very Esclusiva Giga x2. Quest’ultima sarebbe dovuta essere disponibile soltanto fino a qualche giorno fa. Ora, però, l’operatore virtuale sembra che abbia deciso di prorogare ulteriormente la disponibilità di questa super offerta per qualche altra settimana, ora anche con una novità.

Very Esclusiva Giga x2 continua ancora e ora ha anche una bella novità

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue offerte di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta mobile denominata Very Esclusiva Giga x2. Quest’ultima, in particolare, sarebbe dovuta non essere più disponibile all’attivazione a partire dallo scorso 25 novembre 2024.

Ora, però, gli utenti avranno ancora qualche altra settimana per poterla attivare. L’operatore ha infatti deciso di prorgarne la sua disponibilità almeno fino al prossimo 19 dicembre 2024. Come già detto, poi, rispetto al passato l’offerta si arricchisce e si rinnova, portando con sé una piccola novità. Fino ad ora, infatti, con questa offerta gli utenti potevano navigare con una connettività massima pari al 4G.

Con l’arrivo della proroga, però, l’offerta in questione ora darà la possibilità di navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Tutto questo ad un costo in più di 0,99 euro al mese. Very Esclusiva Giga x2, ricordiamo, include ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare senza pensieri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri. Il costo standard da sostenere per questa offerta è di soli 4,99 euro al mese.

Ricordiamo che ci troviamo di fronte ad un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile soltanto dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.