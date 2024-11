CoopVoce, l’operatore virtuale nato nel 2007 e parte del sistema della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) di Coop, ha annunciato una partnership strategica con Vodafone. A partire dall’autunno 2024, i clienti CoopVoce potranno accedere alla rete mobile dell’operatore acquisito recentemente da Swisscom, ampliando i servizi offerti, incluso l’accesso al 5G.

Il nuovo accordo tra Vodafone e CoopVoce, per un futuro sempre più innovativo

L’accordo mira a migliorare la qualità della rete per gli utenti CoopVoce, rafforzando il suo impegno nel fornire soluzioni innovative e affidabili. La fase commerciale inizierà in autunno e coinvolgerà progressivamente anche gli attuali clienti. Prima del lancio, sono stati condotti test durante l’estate per garantire gli elevati standard qualitativi richiesti. Questo passo rappresenta una svolta per CoopVoce, che si prepara a consolidare la propria posizione nel mercato delle telecomunicazioni.

Gabriele Tubertini, direttore delle Attività Partecipate di Coop Italia, ha evidenziato come la scelta di collaborare con Vodafone sia in linea con i principi di Coop e CoopVoce. La qualità del servizio e la trasparenza verso i consumatori restano centrali nella strategia dell’operatore, che punta a soddisfare le esigenze di un’utenza sempre più esigente. L’accordo rappresenta un ulteriore passo nella direzione di un’offerta tecnologica avanzata, capace di garantire prestazioni elevate.

CoopVoce, che inizialmente si appoggiava alla rete TIM, ha registrato una crescita costante, raggiungendo oltre 2,2 milioni di clienti e distinguendosi per una presenza capillare con più di 900 punti vendita in tutta Italia. Dal 2020, grazie all’ottenimento di una infrastruttura tecnologica indipendente, l’operatore è stato in grado di gestire autonomamente i propri servizi e la propria offerta commerciale. Un passo significativo in questa evoluzione è stato l’introduzione del VoLTE nel marzo 2023, che consente di navigare e telefonare contemporaneamente sulla rete 4G.

L’accordo con Vodafone si inserisce in questa cornice di investimenti strategici e tecnologici, confermando la volontà di CoopVoce di consolidare la propria posizione di operatore innovativo e attento alle necessità dei suoi utenti, proiettandosi con fiducia verso il futuro delle telecomunicazioni.