Honda ha deciso di realizzare un veicolo adatto per il fuori strada integrando sia la tecnologia di oggi che alcune caratteristiche passate. Il nuovo fuoristrada si chiama Honda Passport 2026 e sarà molto utile soprattutto per affrontare i terreni più impervi. L’ azienda lo ha presentato come lo Sport Utility più capace di sempre in relazione alle sue caratteristiche tecniche. La versione TrailSport viene presentato come il top di gamma della gamma grazie alle sue caratteristiche ideali per il fuoristrada.

Questo modello presenta sospensioni specifiche, pneumatici all-terrain sviluppati con General Tire e robusti punti di ancoraggio per recuperare il veicolo e piastre di protezione per il sottoscocca. Le qualità elencate lo rendono un veicolo adatto alle situazioni di strada più impervie. Le qualità che distinguono il modello sono ovviamente rappresentate dallo stile della carrozzeria e dalle sue funzionalità a livello stradale. Per fare questo sono state inserite molte funzioni utili soprattutto in situazioni complicate del tragitto.

Honda, ecco le caratteristiche del Passport 2026

Il nuovo fuoristrada di Honda monta un motore V6 da 3,5 litri che eroga 285 cavalli insieme ad un cambio automatico di 10 rapporti a seconda delle condizioni stradali. Dal punto di vista estetico, il frontale richiama quello della Honda Crossroad di seconda generazione. Questo modello possiede un passo di 25,4 millimetri e una carreggiata più ampia. Monta inoltre cerchi da 18 pollici con pneumatici da 31 pollici garantendo buona stabilità su ogni tipo di terreno. Il quadro strumenti digitale da 10,2 pollici e un display centrale da 12,3 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. L’ esperienza sonora è garantita da ben 12 altoparlanti Bose e in più nella versione TrailSport, ci sono anche prese da 110V. Grazie alla riprogettazione della piattaforma, c’è stato un incremento del 72% della rigidità laterale anteriore e del 50% della rigidità torsionale posteriore.

Il nuovo veicolo Honda verrà presentato ad un prezzo iniziale di 40.000 dollari e la sua vendita è prevista per il 2025.