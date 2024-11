Android: Google Play segnalerà le app di scarsa qualità, mai più brutte sorprese

Di attenzione Google ne pone veramente tanta in ogni aggiornamento che riserva alla sua piattaforma mobile. Gli utenti che utilizzano Android sanno di poter avere a disposizione il meglio, soprattutto negli ultimi anni. Stando a quanto riportato in queste ore, Google Play starebbe per riportare una novità importante: arriveranno degli avvisi in merito alle applicazioni di bassa qualità.

Il Play Store dunque potrebbe presto mostrare avvisi su applicazioni che presentano segnali poco incoraggianti, come un numero elevato di disinstallazioni o pochi utenti attivi.

Google Play: una nuova funzione che aiuta gli utenti Android nel download

La nuova funzionalità è stata individuata nel codice della versione 43.7.19-31 del Play Store. Gli avvisi dovrebbero apparire nella pagina dei dettagli dell’app, segnalando tre possibili criteri:

L’app viene disinstallata più spesso rispetto ad altre simili;

rispetto ad altre simili; I dati degli utenti su questa app sono limitati ;

degli utenti su questa app ; L’app ha pochi utenti attivi rispetto ad altre sul Play Store.

Questi avvisi non saranno pop-up che bloccano il download, ma appariranno come messaggi informativi, permettendo agli utenti di decidere comunque se procedere.

Con milioni di app disponibili, non tutte garantiscono una buona esperienza. Alcune applicazioni possono avere scarsa qualità, funzioni poco utili o essere utilizzate solo temporaneamente. Questo sistema di avvisi sarà utile per chi non è molto esperto di tecnologia e tende a scaricare app a caso, senza considerare la loro affidabilità.

Va detto che i criteri non indicano necessariamente che un’app sia scadente. Per esempio, alcune app sono progettate per usi specifici e possono essere disinstallate subito dopo aver svolto la loro funzione. Tuttavia, molti software di bassa qualità potrebbero ricadere in queste categorie.

Per ora, non ci sono informazioni ufficiali sul rilascio di questa novità. Google sembra ancora in fase di sviluppo, ma l’idea di migliorare la trasparenza sul Play Store è già un passo importante. Gli utenti potranno presto fare scelte più consapevoli e ridurre il rischio di scaricare app che non soddisfano le aspettative.