Google Play Store: arriva la funzione per riprendere i download interrotti

La volontà di Google di migliorare continuamente il suo Play Store è sotto gli occhi di tutti gli utenti Android. Questi adesso possono beneficiare di una nuova funzionalità che arriva proprio per semplificare la gestione dei download.

Tutti sanno infatti che può capitare più volte di interrompere lo scaricamento di un qualsiasi contenuto dal celebre market. Da ora in poi difatti di fronte ad un qualsiasi problema di connessione o di spazio non disponibile, tutto cambia. Gli utenti infatti sono abituati a vedere il download totalmente mandato a monte di fronte a problematiche di questo genere.

Adesso per con il nuovo e prossimo aggiornamento, sarà possibile riprendere i download interrotti senza doverli far partire di nuovo da zero.

Play Store di Google: ecco la nuova opzione per ripartire da dove si era rimasti

A quanto pare Google ha introdotto una funzionalità che risulterà molto utile per gli utenti. Questa si chiama “Riprendi Download“. L’opzione in questione garantisce la possibilità di riprendere dal punto esatto in cui si era interrotto lo scaricamento dell’applicazione o del gioco dal Play Store.

Chi in genere scarica applicazioni o giochi molto pesanti potrà quindi risolvere un gran problema. Quando il download si bloccherà d’ora in avanti per un motivo o per un altro, non sarà un problema riprendere da dove si era rimasti.

In questo modo c’è un beneficio fondamentale che è la riduzione del consumo dei dati mobili. Inoltre è molto più semplice completare un download utilizzando una connessione più stabile. Questa nuova opzione è stata attivata ufficialmente per tutti gli utenti Android, ma bisogna utilizzare una versione aggiornata del Play Store.

Non serve affidarsi a nessun tipo di comando o bottone: ora gli utenti possono recarsi nel Play Store e trovare quel download interrotto per farlo riprendere subito. Non ci sarà quindi alcuna opzione da attivare o alcun tipo di processo difficoltoso di cui ricordarsi.