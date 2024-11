Huawei è a lavoro su una nuova strategia. Si tratta dell’avvio della produzione su larga scala del suo chip più avanzato per l’intelligenza artificiale. Ovvero Ascend 910C. A riportare la notizia è Reuters. Secondo le informazioni emerse Huawei intende procedere già ad inizio del prossimo anno. L’azienda cinese ha deciso di dare inizio alla produzione nonostante le restrizioni imposte dagli Stati Uniti. Tali limitazioni impediscono a Huawei di accedere a tecnologie di origine statunitense. Ciò ha avuto un impatto diretto sul rendimento della produzione del chip.

Huawei alle prese con le restrizioni americane e un nuovo chip

L’Ascend 910C, sviluppato con l’ausilio di Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), registra attualmente un rendimento del 20%. Si tratta di una percentuale molto inferiore rispetto agli standard del settore e anche rispetto al precedente modello Ascend 910B. Dettaglio che lascia intendere le criticità che al momento l’azienda sta affrontando.

Le sfide derivanti dalle restrizioni statunitensi hanno comunque costretto l’azienda a ridefinire le priorità nelle sue forniture. Ciò ha comportato un rallentamento nelle consegne per clienti commerciali come ByteDance, l’azienda dietro al piattaforma TikTok.

Nonostante tali difficoltà, Huawei ha già iniziato a distribuire campioni del chip. Inoltre, sta raccogliendo i primi ordini da aziende interessate. Ciò dimostra una certa resilienza nel perseguire i propri obiettivi tecnologici. In tale contesto di una crescente rivalità tecnologica, l’azienda cinese continua a esplorare soluzioni alternative. Tra cui figura l’utilizzo di chip prodotti da TSMC.

La competizione per il controllo delle tecnologie avanzate si inserisce in una dinamica geopolitica più ampia e complessa. È importante considerare che, con il secondo mandato di Trump, tale scenario potrebbe inasprirsi ulteriormente. Una situazione che potrebbe portare a politiche commerciali restrittive e più complesse. In tale scenario, Huawei cerca di rafforzare la propria indipendenza tecnologica, sfidando le limitazioni e perseguendo il proprio obiettivo di affermarsi come nel settore dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale.