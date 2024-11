Google Gemini diventa più semplice per gli utenti

Google sta lavorando per rendere Gemini, il suo assistente AI che sta sostituendo Google Assistant, più semplice da usare. Attualmente, i menu e le opzioni di Gemini possono risultare confusi, soprattutto rispetto alla semplicità a cui gli utenti erano abituati con Google Assistant. La soluzione? Consolidare tutte le opzioni in un unico menu per migliorare l’esperienza utente.

Troppa complessità nei menu attuali

Gemini offre numerose funzionalità, ma proprio questa ricchezza di opzioni ha reso difficile navigare tra i menu. Al momento, ci sono diverse modalità per accedere alle funzioni:

Un menu contestuale che si apre tenendo premuto sulla risposta di Gemini, con opzioni come “Esporta in Docs” o “Crea link pubblico”.

che si apre tenendo premuto sulla risposta di Gemini, con opzioni come “Esporta in Docs” o “Crea link pubblico”. Un altro menu nascosto dietro i tre puntini in basso a destra, che include funzioni come “Seleziona testo” e “Modifica risposta”.

Pulsanti aggiuntivi per valutare le risposte, visibili nella parte inferiore dello schermo.

Con così tante opzioni distribuite in vari punti, è facile per gli utenti sentirsi spaesati, specialmente per chi si avvicina per la prima volta a un assistente AI così avanzato.

Il piano di Google: un menu unico

Secondo quanto scoperto nel codice dell’app Google v15.46.36, Google sta lavorando a un aggiornamento che unificherà tutte le opzioni in un solo menu. Questo menu sarà accessibile sia tramite il tocco prolungato sulle risposte di Gemini sia tramite il pulsante dei tre puntini. Tra le opzioni disponibili ci saranno quelle già esistenti, come “Esporta in Docs”, “Crea link pubblico” e i pulsanti di valutazione delle risposte.

È chiaro dunque che Google punta a migliorare l’usabilità di Gemini, soprattutto mentre l’assistente continua a evolversi e ad arricchirsi di nuove funzionalità.

Semplificare i menu non è solo una questione di comodità, ma anche un passo importante per rendere Gemini più accessibile e intuitivo, anche per chi si avvicina per la prima volta alla tecnologia AI.