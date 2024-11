1Mobile lancia la sua promozione esclusiva chiamata “Flash 220 Limited Edition“. Quest’ ultima è destinata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero o attivano una nuova SIM. L’offerta garantisce 220GB di internet al costo promozionale di 4,99€ per il primo mese e 9,99€ dal secondo. L’attivazione è gratuita per chi passa da un altro operatore, mentre per le nuove SIM il prezzo iniziale è di 9,99€. Il piano include minuti illimitati verso numeri nazionali e 90 SMS, mantenendo le condizioni valide fino al 2 dicembre 2024. È possibile gestire consumi, rinnovi e credito direttamente tramite l’area riservata che si trova sul sito o l’app dedicata.

1Mobile: regole e limitazioni, tutto ciò che devi sapere

Il traffico internet incluso è valido sia in Italia che nell’Unione Europea, in conformità alle normative europee. È importante sapere però che i GB non utilizzati non sono cumulabili con il mese successivo. In più, una volta superata la soglia dati, la navigazione prosegue al costo di 0,50€ ogni 100MB. È anche fondamentale disporre sempre di credito sufficiente per il rinnovo mensile, pena la sospensione dell’offerta. Tale promozione è compatibile con opzioni extra, ma non è adatta a dispositivi con sistema operativo Blackberry OS o modelli selezionati di altre marche.

Per attivare la “Flash 220″, è necessario completare la portabilità entro il primo rinnovo mensile. Altrimenti il costo di 9,99€ inizialmente scontato sarà addebitato. Qualora il cliente cambi operatore entro i primi 180 giorni, eventuali bonus ricevuti durante l’attivazione saranno trattenuti dal credito residuo. La promo si rinnova automaticamente ogni mese, ma può essere disattivata in qualsiasi momento tramite l’app o l’area riservata.

1Mobile garantisce assistenza tramite una rete di negozi fisici e il servizio clienti online. L’offerta si distingue per la convenienza e la trasparenza tariffaria. In più qualora voleste passare ad un altro operatore la disattivazione è completamente gratuita. Mentre la sua riattivazione è disponibile a un costo di soli 15€ più il canone mensile. Ma potrà avvenire esclusivamente attraverso i canali digitali.