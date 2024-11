I clienti Postemobile si trovano di fronte a una novità. In questi giorni infatti sarà applicato un costo aggiuntivo a chi esaurisce i giga del proprio piano tariffario. La modifica interessa in particolare coloro che superano il limite di navigazione previsto e desiderano continuare a utilizzare internet senza attendere il rinnovo dell’offerta. Infatti, per evitare costi imprevisti, Postemobile blocca automaticamente la connessione al termine dei dati disponibili. Offrendo però una soluzione a pagamento per chi vuole continuare a navigare.

PosteMobile: come attivare l’opzione “Giga Extra”

L’azienda propone infatti l’opzione “Giga Extra”, che permette di acquistare 1GB al prezzo di 1,99€. Questo pacchetto ha validità fino al rinnovo successivo dell’offerta principale. La possibilità di ampliare i dati a disposizione è stata accolta in maniera ambivalente. Da un lato rappresenta una comodità per chi necessita di maggiore flessibilità. Dall’altro però ha suscitato malumore tra i clienti, che considerano il costo aggiuntivo un onere inaspettato.

Attivare l’ opzione “Giga Extra” è semplice e può essere fatto in diversi modi. Ovvero tramite l’app Postepay, inviando un SMS al 4071160 con il testo “SI GIGAEXTRA” o utilizzando il servizio fai-da-te al numero 40.12.12. Ma anche contattando l’assistenza clienti al numero 160, oppure accedendo all’area personale sul sito ufficiale.

Per chi avesse bisogno di più dati invece è possibile acquistare più giga contemporaneamente, adattandosi alle necessità di utilizzo. Questa scelta si inserisce nella strategia di Postemobile di offrire ai clienti maggiore controllo sulle spese. Ad ogni modo, la possibilità di costi extra, seppur opzionale, potrebbe generare disagio tra chi si aspettava un servizio senza aumenti. Insomma, la reazione della clientela sarà un indicatore chiave per capire se l’azienda deciderà di rivedere la propria politica tariffaria o meno. In ogni caso se siete curiosi di conoscere altre soluzioni offerte dall’ operatore vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale disponibile in pochi click.