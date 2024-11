Redmi ha compiuto un passo in avanti nella sua strategia di rebranding presentando un nuovo logo e un cambio del nome: Lu Weibing, presidente del reparto telefonia mobile di Xiaomi ha confermato recentemente che il marchio si trasforma da Redmi a REDMI, con un passaggio al maiuscolo che rappresenta un mutamento della strategia.

Nuova strategia

Il cambiamento di Tedmi, però, non riguarda esclusivamente il nome: Weibing si è soffermato come il successo di Xiaomi nel mercato di fascia alta con tecnologia avanzata stia creando terreno fertile per l’espansione di Redmi

Per Weibing la nuova serie Turbo prenderà il posto precedentemente occupato dalla serie K che, però, non verrà certamente messa in secondo piano: la serie K80 incorporerà in tutto e per tutto quello che è il più grande aggiornamento di prodotto nella storia dell’azienda e riuscirà a competere in maniera diretta con le ammiraglie ad alte prestazioni offerte dai marchi concorrenti.

Nuovo logo

Per quanto riguarda il nuovo logo di Redmi appare essere più grande e più rosso rispetto al precedente, rappresentando il coraggio e la fiducia del marchio nel diventare più popolare, con le lettere maiuscole che rappresentano la forza dell’azienda.

Per ciò che invece riguarda il restyling, in una sessione di domande e risposte con gli utenti, Wang Teng ha svelato che non è costato così tanto come quello che ha prodotto il restyling di Xiaomi.

Wang Teng ha poi spiegato per quale motivo si sia reso necessario procedere al cambio del logo, affermando che rispecchia il modo con cui stanno cambiando i giovani che, per il manager, stanno attraversando una transizione davvero significativa e impattante. Ad ogni modo, però, Wang Teng sottolinea come il nuovo logo di Redmi sia cambiato proprio per far fronte a queste caratteristiche, dimostrando così che il brand vuole crescere insieme ai suoi clienti.