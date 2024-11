YouTube Music ha da poco presentato il nuovo Recap 2024. Il quale consente di offrire agli utenti un modo originale e coinvolgente per ripercorrere l’anno appena trascorso. Disponibile tramite un banner nell’app per Android e iOS, il Recap permette di esplorare le proprie abitudini musicali attraverso diverse funzionalità innovative. Tra queste vi è l’Album Foto Musicale, che combina i ricordi di GoogleFoto con le tracce più ascoltate. Oltre a una selezione di playlist personalizzate, suddivise per stagione, genere e anno.

YouTube Music: un design più intuitivo e funzionale

Tale esperienza è resa ancora più immersiva grazie a un’interfaccia ispirata alle storie di Instagram. Essa infatti guida l’utente attraverso un viaggio nel proprio mood musicale, con dati su brani preferiti, tendenze mensili e persino i podcast più seguiti. Questo approccio di YouTube Music punta così a differenziarsi dai suoi principali concorrenti. Come ad esempio Spotify, offre così un’esperienza assolutamente personalizzata e visivamente accattivante.

Oltre al Recap, YouTube Music sta testando anche una versione rinnovata della modalità “Now Playing”, con l’obiettivo di ottimizzare la fruizione dei contenuti. Dopo l’aggiornamento di settembre 2023, l’app introduce nuovi elementi che migliorano l’usabilità. Tra i cambiamenti principali, i controlli per play, pausa e skip sono stati posizionati sotto il titolo del brano e il nome dell’artista, per un accesso più immediato.

La timeline abbandona così la barra circolare a favore di un design rettangolare, allineandosi allo stile dell’app principale di YouTube. In più le azioni, come “mi piace”, “condividi” e “salva”, sono state spostate più in basso, garantendo una navigazione ancora più fluida e intuitiva. Queste modifiche, ancora in fase di test, potrebbero però subire ulteriori perfezionamenti prima del rilascio definitivo. In ogni caso per restare sempre al passo con le ultime innovazioni disponibili, assicuratevi di avere la versione più aggiornata della piattaforma nel caso l’ aveste installata come applicazione predefinita.