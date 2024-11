Il momento dell’arrivo dell’ultimo aggiornamento di Windows 11 è finalmente arrivato e Microsoft ha infatti dato il via al rollout della versione stabile e definitiva dell’ultimo update del suo sistema operativo e quello che porta con sé è decisamente corposo e importante al punto che l’aggiornamento pesa parecchio sia in termini di dimensioni, siamo infanti intorno al gigabyte sia in termini di contenuti, il changelog ufficiale è decisamente imponente.

Se volete dunque effettuare l’update tutto ciò che dovete fare è recarvi nella sezione Windows update delle impostazioni e controllare la presenza di novità nella voce aggiornamenti disponibili, ciò che dovete ricordare è che trattandosi di un aggiornamento cumulativo opzionale non avverrà un’installazione automatica come avviene per intenderci con le patch di sicurezza.

Cosa cambia

Il changelog è abbastanza corposo e specifico e vi suggeriamo di leggerlo dal sito ufficiale Microsoft, però ora vi elenchiamo le principali novità in modo semplificato.

Tra i vari cambiamenti apportati da questo nuovo update spicca quello alla barra delle applicazioni che ora godrà di un aspetto più pulito e intuitivo con data e ora in formato abbreviato, sono state introdotte anche nuove funzionalità migliorate per le applicazioni e per i computer con touchscreen ci saranno più controlli legati alle gestire, dal punto di vista degli input invece la tastiera ha ricevuto dei miglioramenti per l’immissione dei caratteri cinesi e giapponesi a schermo intero, spicca poi l’arrivo della condivisione più facile con dispositivi Android e con correzioni definitive di questa funzionalità.

Per quanto riguarda la personalizzazione, invece all’interno delle impostazioni, sono presenti nuove opzioni per personalizzare l’illuminazione del pc e la privacy e sono arrivati anche dei miglioramenti nella sintesi vocale legata all’utilizzo dei comandi vocali, per il resto l’update introduce anche numerose correzioni di piccole imperfezioni, come alcuni problemi riscontrati dagli utenti con il mouse, il display, le app e la gestione dei file.