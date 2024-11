Spotify continua a crescere e raggiunge grandi risultati che consolidano, ancora di più, la sua leadership nel settore dello streaming musicale. Nel terzo trimestre del 2024, il fatturato dell’azienda ha registrato un aumento del 19%,l. Arrivando a toccare persino i 4miliardi di euro. In contemporanea, l’utile operativo ha raggiunto il record di 454 milioni di euro. Mentre il margine lordo è salito al 31,1%.

Spotify punta sull’innovazione per il futuro

L’espansione della base di iscritti è altrettanto rilevante. Gli utenti attivi mensili hanno superato i 640 milioni. È stata rilasciata quindi una crescita dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli abbonati premium, invece, sono saliti a 252 milioni. Segnando un aumento del 12%. Tali risultati hanno superato tutte le previsioni aziendali. Avvicinando Spotify all’obiettivo di chiudere il primo anno interamente in profitto.

Daniel Ek, fondatore e CEO di Spotify, ha espresso grande soddisfazione per i traguardi raggiunti. Egli infatti ha sottolineato che la società è persino in anticipo rispetto agli obiettivi stabiliti. Per continuare a crescere non si limita però solo ai numeri, in quanto punta anche su nuove funzionalità e servizi. Tra le innovazioni più recenti vi sono le playlist basate sull’intelligenza artificiale, in grado di adattarsi ai gusti musicali di ognuno. Oltre al progetto di estendere i video musicali in nuovi mercati.

Nonostante il successo, non sono mancati però alcuni ostacoli. Ad esempio, la decisione di interrompere la produzione del dispositivo Car Thing ha generato non pochi malumori tra le persone. Costringendo l’azienda a offrire rimborsi. Ad ogni modo, la fiducia degli investitori resta solida. Il titolo Spotify ha infatti registrato una crescita del 140% dall’inizio dell’anno. Mostrando la forza del suo modello di business.

Con un’attenzione particolare su innovazione e personalizzazione, la rinomata piattaforma rafforza il suo ruolo di leader nel settore dello streaming musicale. E guarda al futuro con ambizioni sempre più numerose e grandi.