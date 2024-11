Samsung punta a rivoluzionare il mercato degli smartphone pieghevoli. Secondo recenti indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, il colosso tecnologico sta sviluppando un nuovo modello con doppia piegatura, in grado di dividere lo schermo in tre sezioni. Questa innovazione, definita “Fold 7 Variant (Triple)”, rappresenta un passo avanti rispetto ai modelli attuali. Arrivando a consolidare il ruolo dell’azienda come leader nel settore dei telefoni pieghevoli. A differenza di Huawei Mate XT, il design di Samsung prevede due cerniere pieghevoli verso l’interno. Una scelta che potrebbe influire positivamente sull’estetica e sulla funzionalità.

Samsung: offerte tech e innovazioni, il Black Friday si unisce ai futuri pieghevoli

Il nuovo approccio dovrebbe includere anche uno schermo esterno per facilitare l’uso senza aprire il dispositivo, migliorando così l’esperienza utente. Il lancio di questo modello è previsto per il 2025. Anno in cui Samsung potrebbe ampliare in maniera significativa la gamma dei suoi pieghevoli. Attraverso l’ introduzione di varianti come il GalaxyZ Fold7 Special Edition e GalaxyZ Flip7 FE. Tali novità rafforzano così l’impegno dell’azienda nel migliorare un settore che continua a evolversi rapidamente.

In attesa delle novità previste per il 2025, il Black Friday di quest’anno rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di tecnologia. Tra le offerte più interessanti, si segnalano sconti su prodotti di punta come il Google Pixel 9 Pro e il Samsung Galaxy S24 Ultra. Anche gli smartwatch e altri gadget tecnologici, come l’Amazfit Balance, sono protagonisti con riduzioni di prezzo rilevanti.

Insomma, questa stagione di sconti sottolinea l’interesse crescente per soluzioni tecnologiche sempre più innovative. Sia per chi cerca nuove esperienze d’uso che per chi vuole risparmiare. Ad ogni modo, l’attenzione principale resta sulla capacità delle aziende di proporre soluzioni all’avanguardia. Proprio come gli smartphone pieghevoli, che promettono di rivoluzionare completamente il mercato nei prossimi anni. Attualmente sappiamo che questa sarà sicuramente un’ iniziativa della nota società sudcoreana, ma presto anche altre realtà tecnologiche potrebbero decidere di sfidarla in questo stesso settore.