In questi ultimi settimane, una nuova piaga staff flagellando gli utenti web di tutta la nostra penisola, stiamo parlando del classico fenomeno legato alle truffe digitali che però questa volta hanno deciso di utilizzare un nuovo mezzo per raggiungere gli utenti ignari, stiamo parlando di WhatsApp, il social di messaggistica istantanea è infatti è diventato l’ultimo strumento a disposizione dei truffatori per colpire le vittime dal momento che quest’ultimo consente di raggiungere potenzialmente chiunque.

La problematica dunque può colpire chiunque in qualsiasi momento e tantissimi utenti ci stanno segnalando l’arrivo di messaggi fraudolenti che hanno come obiettivo quello di ottenere informazioni sensibili dalle vittime che leggono, i truffatori infatti tramite questi messaggi inducono chi legge a compiere azioni specifiche durante le quali tenderà a dichiarare informazioni sulla propria persona o peggio i codici di accesso bancari, consentendo ai malviventi di penetrare nel conto corrente senza troppi problemi.

I messaggi in arrivo

I messaggi in questione, come potete vedere dall’esempio presente in alto, sono delle richieste di attenzione alle quali in caso decidiate di rispondere, faranno seguito altri messaggi caratterizzati da offerte di lavoro decisamente allettanti in grado di far abbassare la guardia al lettore, questi messaggi però presentano delle caratteristiche che vi permettono di riconoscerli, infatti arrivano da numeri di telefono non presenti nella vostra lista contatti e con i quali non condividete nessun tipo di gruppo, insieme a tutto ciò grazie al WhatsApp potete anche verificare la nazione di provenienza che sicuramente non sarà l’Italia ma sarà una nazione estera con la quale sicuramente non avete avuto a che fare.

In caso dunque riceviate questo tipo di messaggio la cosa migliore da fare è non rispondere è bloccare immediatamente l’account che vi ha scritto segnalando il tutto a WhatsApp, ricordate di avere occhio scettico e di tenere gli occhi ben aperti.