Un risparmio assolutamente fuori dal normale vi attende sull’acquisto di Asus TUF Gaming F15, un notebook appunto da gioco che promette prestazioni al top, in cambio comunque di un esborso che non va troppo oltre le aspettative della maggior parte degli utenti.

Il codice del dispositivo in promozione, nel caso foste interessati, è FX507VV#B0CQRTBR1, trattasi di un notebook dotato di monitor da 15,6 pollici di diagonale che raggiunge una risoluzione massima in FullHD, con trattamento antiriflesso per essere facilmente utilizzato praticamente dovunque si desideri, senza vincoli o limitazioni particolari, oltre a godere di un refresh rate elevato che raggiunge addirittura i 144Hz, per una maggiore fluidità. Il processore su cui è possibile fare affidamento è un Intel Core i7 di tredicesima generazione (codice i7-13620H), con alle spalle 16GB di RAM ed una memoria interna di 1TB su SSD PCIe. Ciò che lo rende particolarmente interessante è sicuramente la presenza di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060, ultima generazione disponibile, con 8GB dedicati.

Amazon sconta tantissimo il notebook Asus TUF

Un notebook da gaming, condito con una scheda grafica di ultima generazione, può essere vostro con un risparmio assolutamente notevole, il prodotto di cui vi stiamo parlando nell’articolo avrebbe un listino ben superiore ai 1000 euro. Negli ultimi 30 giorni la spesa da sostenere era stata di 1049 euro, cifra che Amazon ha ulteriormente ridotto durante le proposte del Black Friday, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 994,99 euro. Collegatevi qui per acquistarlo.

La connettività fisica, in termini di versatilità, rappresenta sicuramente un suo punto di forza, essendo composta da una porta RJ45 (classica ethernet/LAN), una USB 3.2 Gen2 di tipo-C, due USB 3.2 Gen1 di tipo-A, che viene completata con una HDMI classica ed un ingresso jack da 3,5mm per microfono/cuffie.