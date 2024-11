Nella fascia media della telefonia mobile, uno degli smartphone più apprezzati e richiesti dal pubblico resta sicuramente OnePlus Nord 4, dispositivo che finalmente risulta essere ancora più economico, data la presenza di una promozione molto speciale applicata da Amazon ed a piena disposizione di ogni consumatore.

Il modello di cui vi parliamo oggi è caratterizzato da dimensioni tutt’altro che eccessive, risultando perfettamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, poiché a tutti gli effetti parliamo di 162,6 x 75 x 8 millimetri di spessore, con peso di 199,5 grammi. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen3, con GPU Adreno 732, ed anche una RAM che raggiunge 8GB con 256GB di memoria interna.

OnePlus Nord 4: il prezzo più basso su Amazon

Spendere poco sull’acquisto di OnePlus Nord 4 è davvero possibile con l’ultima promozione disponibile su Amazon, che permette di raggiungere un risparmio fuori dal normale, partendo comunque sempre dal suo listino iniziale di 499 euro. La riduzione applicata è pari al 27%, che la porta a costare solamente 365,41 euro, con consegna a domicilio, garanzia di 24 mesi, ed anche completamente sbrandizzato. Aprite questo link per l’acquisto.

Osservando meglio da vicino altri dettagli dello smartphone, possiamo notare la presenza di un display da 6,74 pollici di diagonale, con risoluzione 1240 x 2772 pixel, che raggiunge una densità di pixel di 451 ppi, sfruttando tecnologia Fluid AMOLED con refresh rate a 120Hz. Il comparto fotografico è rappresentato dalla presenza di due sensori: principale da 50 megapixel e secondario da 8 megapixel, un ultragrandangolare di ottima qualità generale. Nella parte anteriore si può trovare, al contrario, un sensore da 16 megapixel che promette buoni scatti generali, con effetti bokeh e sfocature dello sfondo che non sembrano in nessun modo deludere le aspettative degli utenti.