Truffa dei 1000 euro sul conto: attenti a questo messaggio

È davvero semplice ritrovarsi al cospetto di una truffa e questo periodo sembra essere particolarmente prolifico a tal proposito. Da qualche tempo si sta vociferando di un inganno che andrebbe in giro promettendo 1000 € in arrivo sul conto corrente delle povere vittime. L’obiettivo è chiaramente quello di fregare le persone facendogli credere qualcosa che non esiste. Il tentativo di phishing è dunque nell’aria e potrebbe prendere di sorpresa i poveri utenti.

C’è un modo per evitare che tutto questo accada e bisogna semplicemente controllare l’indirizzo e-mail mittente. Più persone infatti hanno costantemente fiducia quando vedono dei marchi all’interno di una mail, ma bisogna notare se l’indirizzo che la sta inviando sia veritiero o meno. In basso ci sono tutte le informazioni in merito, compreso il messaggio di cui si parla. State dunque molto attenti.

Truffa in arrivo per molti utenti: non c’è nulla di vero nel nuovo messaggio

Come si può vedere dal messaggio in basso, sembra che il fortunato utente sia pronto a ricevere una somma in euro sul suo conto. In realtà non c’è nulla di vero: il testo che parla di un regalo in arrivo sul conto bancario di 1000 euro, vuole solo derubare le persone. L’obiettivo è infatti quello di portare le persone a confermare il tutto aprendo un link mediante il quale i truffatori raccoglieranno i dati personali e della banca della vittima. Ecco il testo che sta girando in queste ore e che potrebbe costituire un grave pericolo per molti:

“Congratulazioni caro utente,

Sei approvato!!!

Hai ricevuto € 1000 sul tuo conto.

Il bonus è pronto per la conferma

Grazie per la tua partecipazione Vogliamo che tu sappia che il tuo bonus è ora disponibile.

DA CONFERMARE

Ulteriori informazioni:

Informazioni sull’account: #0072981felix__93

Nome: [mail dell’utente truffato]

Il tuo saldo: € 1000 + 100 giri gratuiti!

GIOCA ORA

Scadenza dell’account: 28/11/2024

Apri il tuo conto“.