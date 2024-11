La casa automobilistica di Wolfsburg ormai da un po’ di tempo ha deciso di ampliare le proprie strategie per portare sul mercato il maggior numero di nuovi modelli. Non a caso, infatti, nelle scorse ore il costruttore tedesco Volkswagen ha annunciato importanti novità.

Il 2026, come sappiamo, rappresenta un anno importante per la casa automobilistica tedesca. Per questa data è stato infatti fissato un inizio che porta ad una strategia mirata, ovvero quella di includere lanciare alcuni dei suoi modelli elettrici ID con un aggiornamento della piattaforma MEB su cui si basano. Ciò porterà, di conseguenza, al lancio di veicoli ulteriormente ottimizzati e dunque con maggiore potenza e una migliore esperienza di guida. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo alcune delle novità che conosciamo in merito a Volkswagen.

Volkswagen: lancio di nuovi modelli ID dal 2026

Nonostante Volkswagen stia portando avanti innovativi progetti che puntano ad offrire sempre il meglio dei veicoli, il 2026 sarà un anno indispensabile considerando che il brand si dedicherà ad aggiornare i suoi modelli elettrici ID. A confermare le intenzioni del costruttore tedesco, nei giorni scorsi, è stato proprio il responsabile ricerca e sviluppo di Volkswagen, Kai Grünitz. In occasione del Salone dell’auto di Los Angeles ha ribadito nuovamente che le intenzioni del brand sono quelle di continuare a lanciare sul mercato modelli ID aggiornati.

Tra le novità si prevede il lancio del modello ID 2 SUV in occasione del Salone di Monaco che si terrà nel corso del 2025. Secondo quanto annunciato dal responsabile ricerca e sviluppo di Volkswagen, gli aggiornamenti che riguarderanno la gamma ID andranno ad offrire un un design completamente rinnovato. Di conseguenza, le ottimizzazioni riguarderanno funzionalità che andranno a migliorare l’esperienza di guida a bordo delle vetture. Quel che sappiamo è che la concept car ID 2all sarà sicuramento un modello su cui si baseranno i prossimi modelli del brand tedesco.